رموز إشارة تردد قناة دجلة الفضائية العراقية الجديد Dijlah TV “تحديث شهر نوفمبر 2019” على...

بعد الأحداث الأخيرة التي تعرض لها تردد قناة دجلة “Channel Dijlah TV” والتي تبث برامجها ومحتواها الإخباري المتميز تحت شعار لأن الغد لمن يراه، وذلك على قمر نايل سات، حيث تزايد البحث عن تردد القناة لمعرفة أخر أخبارها، وتتميز قناة دجلة الفضائية بكونها من أهم القنوات العراقية ذات لطابع الإخباري، حيث تعود المشاهد العراقي والعربي على متابعة برامج القناة سواء كانت إخبارية تغطى الأحداث العراقية والعربية والعالمية، أو برامج اجتماعية وسياسية وثقافية، كما لم تُهمل القناة تقديم البرامج الترفيهية الشيقة، وتبث القناة محتواها وتغطيتها المباشرة على مدار الساعة وطوال اليوم، وذلك بدون انقطاع أو توقف، كما تتميز القناة بأنها من القنوات الإخبارية المفتوحة والمجانية بدون تشفير.

ومع تعاظم العمليات البحثية على تردد قناة دجلة العراقية الفضائية، فكان لِزاما علينا إعداد تقرير خاص عن تردد القناة الصحيح والجديد، وذلك حتى نوفر على متابعي موقعنا عناء ومشقة البحث عن تردد القناة، حيث لم يقتصر متابعة قناة دجلة على المشاهد العراقي فقط، بل يتابع القناة قطاع عريض من المشاهدين العرب بجميع البلدان العربية، حيث تقدم القناة العديد من البرامج ذات الشهرة الواسعة، فالقناة تقدم وتعرض برنامج بصراحة :تقديم عدنان الطائي، وبرنامج البصمة :تقديم نزار الفارس، وبرنامج بالمباشر :تقديم وجدان العاني، وبرنامج من الواقع :تقديم علي عذاب.

تردد قناة دجلة الفضائية العراقية الجديد على نايل سات

ويعمل بالقناة نخبة أفضل الإعلاميين والمذيعين ومن برامج القناة الأخرى ذات الشغبية الكبيرة:

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برنامج بصراحة برنامج المناورة برنامج ما لا يقال برنامج المراقب برنامج صباح دجلة برنامج عيون المدينة برنامج هوا الفن برنامج شيف دجلة برنامج هيل وليل النشرات الإخبارية لمتابعة على مدار الساعة

تردد قناة دجلة الجديد Dijlah على قمر نايل سات

يمكن الاستماع بما تقدمه قناة دجلة الفضائية العراقية من خلال تحميل تردد القناة الصحيح والجديد على قمر نايلسات Nilesat 201 على مدار 7.0°W وذلك باتباع ما يرد من معلومات بالجدول التالي.

القمر التردد FEC/SR الجودة اسم القناة على قائمة القنوات “Dijlah TV“ نايل سات 12034 (H) 27500 – 5/6 SD

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كما نعد متابعي موقعنا الكرام بإضافة أي تغير قد يحدث على تردد قناة دجلة العراقية الجديد، ونحن في انتظار أي تساؤلات بخصوص أي ترددات أخرى للقنوات التي ترغبون في متابعتها ومشاهدتها، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.