استقبل تردد قناة توم وجيري 2019 لمتابعة أهم حلقات القط والفأر Tom and Jerry

يبحث عدد كبير من الأباء والأمهات عن تردد قناة توم وجيري التي يرغبون في اقتنائها ضمن قائمة أفضل قنوات لديهم، وذلك حتى يستمتع بها أبنائهم كثيراً، ومن الجدير بالذكر أن القناة تحمل اسم آخر مختلف تمام عن توم وجيري، ولكن ذاع صيتها بذلك الاسم لأنها تقوم بعرض عدد كبير من حلقات الكرتون على مدار اليوم بدون فواصل إعلانية، لتتناول مجموعة ضخمة من المغامرات المتنوعة بين القط توم والفأر جيري.

تردد قناة توم وجيري 2019

نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال تردد قناة توم وجيري الجديد للاستمتاع بأفضل مشاهدة على مدار اليوم، فهي قناة مجانية مفتوحة 24 ساعة على مدار الأسبوع، بإمكانكم استقبالها والاستمتاع بمشاهدة المحتوى الخاص بها عن طريق إدخال البيانات التالية على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم.

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

قناة توم وجيري

إلى جانب المكتبة الضخمة التي تضم ألاف حلقات الكرتون الأشهر على الإطلاق توم وجيري، تقدم القناة مجموعة من البرامج الترفيهية والتعليمية، التي تقدم المحتوى الخاص بها بالاستناد على منهج تربوي مدروس بعناية، كما أنها تهتم بتعليم الأطفال مباديء وقيم أخلاقية تليق بمجتمعاتنا العربية، بالمحافظة على سلوكيات الأطفال وعدم نشر أي محتوى يثير العنف أو يجعله يكتسب أية صفات غير أخلاقية، وتسعى القناة إلى تعليم الطفل الحروف والأرقام وأسماء الطيور والحيوانات، مما جعلها تجذب الأطفال كثيراً إليها ولا يحبون مشاهدة أي قنوات غيرها.