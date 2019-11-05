اضبط إشارة تردد قناة توم وجيري الجديدة على النايل سات تحديث نوفمبر 2019

بعد تغير تردد قناة توم اند جيري زادت عبارات بحثية عن التردد الجديد للقناة، وذلك بعد أن تربعت قناة توم اند جيري علي عرش قنوات الأطفال، وذلك لعرضها لمسلسلات الأطفال مثل توم وجيري وغيرها من أفلام الكارتون مما تجعل أولياء الأمور في طمأنينة علي أطفالهم، وبعد تغير التردد غضب أولياء الأمور وظلوا يبحثون عن التردد الجديد للقناة وذلك لحب الأطفال لها، ويعتبر مسلسل توم اند جيري من المسلسلات القديمة جدا التي تعرض منذ سنوات بعيدة ويحبها الأطفال والكبار.

قناة توم وجيري الجديدة

وتعتبر قناة توم اند جيري من اعلي قنوات الأطفال نسب مشاهدة وذلك من الرغم من انطلاقها منذ سنتين فقط ولكن سياسة القناة في عرض كارتون توم اند جيري لفترات طويلة خلال اليوم وتلبية رغبة الأطفال فيما يحبون، وتعرض قناة توم وجيري مسلسل الكارتون الشهير المعروف في مصر باسم القط والفار، الذي نشأنا عليه جميعا في طفولتنا حتي الآن إذا وجدنه نشاهده، وتدور قصة هذا المسلسل بين قط يدعى توم وفأر يدعى جيري، وكيف تحدث مطاردات بينهما في كل حلقة، وتتحول هذه المطاردات دوماً إلى هزيمة للقط على يد الفأر الصغير الذكي، وهذا المسلسل لا يوجد اثنان يختلفان علي حبهما لهذا المسلسل إذا كان كبيراً أو صغيراً.

تردد قناة توم وجيري

يقدم لكم موقعنا التردد الجديد والصحيح لقناة توم وجيري بعد أن تم تغييره، كل ما عليكم هو أن تقوم بضبط الإعدادات التالية، لكي تتمكنوا من استقبال قناة القط والفار، الإعدادات هي كما يلي:-

اسم القناة التردد الاستقطاب الترميز قناة توم وجيري Tom & Jerry 11354 عمودي V 27500 – 3/4

وفي حال وجود أية مشاكل تواجه حضراتكم في استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد، نرجو منكم أن تتركوا لنا تعليق بالأسفل موضح به المشكلة بالتفصيل.