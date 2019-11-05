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إشارة تردد قناة دعوة الفضائية الجديد .. ترددات قناة TRT1 LIVE على نايل سات “تحديث نوفمبر...

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تردد قناة دعوة والتي قامت بعرض حلقات مسلسل ارطغرل، ومن المتوقع أن تعرض مسلسل قبامة عثمان ابن ، أما عن قناة دعوة فهي في الأساس تقوم بعرض مسلسل ارطغرل بصفته مسلسل ذو طابع تاريخي إسلامي على الرغم من بعض المغلطات التاريخية بالمسلسل، فكثير من الأحداث من وحي خيال الكاتب التركي، الذي يحاول أن يرسم صورة وردية عن الدولة التركية، أما عن قناة الدعوة فتقدم محتوى جيد من البرامج الدينية، وتصنف القناة نفسها على أنها قناة دعوية.

وتدعو القناة من خلال ما تقدمه إلى التمسك بالقيم والأخلاق الإسلامية السامية، ويتابع القناة الكثير من المشاهدين على اختلاف فئاتهم بجميع البلدان العربية، وتتميز القناة بالحيادية البعيدة كل البعد عن الطائفية والمذهبية، لذلك وجدت القناة قبول واسع لدى الجميع.

تردد قناة دعوة 2019 على نايل سات

مسلسل ارطغرل على قناة دعوة

الموقع الرسمي لقناة دعوة الفضائية بث مباشر

http://daawahtv.tvplayer.online/full_player.php#

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رابط قناة دعوة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

تردد قناة دعوة الجديد على النايل سات

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ الجودة
نايل سات 10727 أفقي 27500 3/4 SD

تردد قناة تي أر تي TRT 1 HD Turkey الفضائية التركية

  • التردد 110544معامل الترميز 30000
  • الاستقطاب V
  • القمر Türksat 42°E

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ومن خلال الجدول السابق يمكنكم مشاهدة ومتابعة قناة دعوة الدينية المتميزة، كما يمكنكم أيضا الاستمتاع بمشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الدرامي التركي التاريخي، كما يمكنكم أيضا  مشاهدة ومتابعة البرامج الترفيهية التي تقدمها القناة، وكذلك البرامج الدينية المتميزة، وتحرص القناة أيضا على تقديم البرامج التربوية التي تربي النشأ على التقاليد والقيم الإسلامية الصحيحة.

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