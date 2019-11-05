التردد الجديد قناة الصحراء الجزائرية نوفمبر 2019 على قمر ياة سات نفس مدار القمر نايل سات

نتابع معكم اليوم تردد قناة الصحراء الجزائرية algerian tv desert على القمر نايل سات، فقد لاحظما تزايد في العمليات البحثية على تردد قناة الصحراء الجزائر، ويرجع ذلك للمحتوى الإعلامي المتميز لقناة الصحراء الجزائرية التي تبث محتواها على نايل سات، لذلك فقد كان لُزاما علينا إعداد هذا التقرير عن تردد قناة الصحراء الجزائرية، حيث يمكن من خلال المعلومات بالجدول المرفق بهذا التقرير استقبال تردد القناة بكل سهولة ويسر.

وتجدر الإشارة إلى أن تردد قناة صحراء الجزائرية على القمر الإماراتي ياة سات رغم قلة إمكانيات القناة، إلا أنها من القنوات واسعة الانتشار ويتعاظم البحث عن ترددها خاصة في الفترة الأخيرة، وذلك لما تقدمه من محتوى إعلامي متميز، فالقناة أصبحت تتمتع بنسبة مشاهدة مرتفعة، حيث تقدم قناة صحراء الجزائرية العديد من البرامج المتنوعة.

تردد قناة صحراء الجزائرية الجديد والصحيح



فنحن نسعى من خلال موقعنا عرب نيوز لتوفير الوقت وتجنب مشقة وعناء البحث عن التردد الجديد والصحيح لقناة صحراء الجزائر، كما نعمل دائما على تحديث دائم ومستمر للتقارير وذلك في حال حدوث أي تغيرات قد تطرأ على ترددات القنوات.

ترددات جميع القنوات الجزائرية على قمر نايل سات

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تردد قناة الصحراء الجزائرية على النايل سات

التردد 12398 الاتجاه عمودي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 القمر النايل سات

تردد قناة الصحراء الجزائرية على نايل سات

تردد قناة صحراء الجزائرية تي في على القمر الصناعي يوتلسات Eutelsat 7 West A على نفس مدار القمر نايلسات nilesat اسم القناة على قائمة الريسيفر Sahara TV Algeria إليكم التفاصيل على الجدول التالي.

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W Eutelsat 7 West A 12398 (V) 27500 – 5/6 SD free

تردد قناة صحراء الجزائرية الجديد 2019

اسم القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب ياه سات 12130 27500 5/6 أفقي (H)

مشاهد بث مباشر لقناة المغاربية 2 ومعرفة أخبار القناة

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وتجدر الإشارة إلى أننا نعمل دائما على التحديث المستمر لأي تغيرات قد تحدث على تردد قناة صحراء الجزائرية وغيرها من الترددات الأخرى، ويسعدنا التواصل مع متابعينا الكرام عبر التعليقات أسفل هذا التقرير، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.