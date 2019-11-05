تردد قناة الزمالك 2019 على النايل سات وموعد الانطلاق

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019، ينتظر جميع عشاق القلعة البيضاء الموعد الرسمي لافتتاح قناة نادي الزمالك الرسمية، حيث تم الإعلان مؤخراً عن افتتاح قناة خاصة بنادي الزمالك وذلك على القمر الصناعي نايل سات، وسوف تكون القناة مجانية وليست مشفره، وبافتتاح هذه القناة سوف يكون نادي الزمالك هو ثالث نادي مصري يمتلك قناة رسمية خاصة به بعد النادي الأهلي ونادي بيراميدز، ومن خلال هذا المقال المقدم من موقعنا” اعرف كورة” إليكم تردد قناة الزمالك الجديدة.

تردد قناة الزمالك الجديدة

ومن الجدير ذكره أن المستشار مرتضي منصور قد أعلن مسبقاً عن نيته لإطلاق قناة خاصة بنادي الزمالك، وسوف تقوم القناة بنقل كافة أخبار نادي الزمالك سواء كانت مباريات أو تدريبات أو استوديو تحليلي أو كل ما يخص النادي، ومن المنتظر أن يتم افتتاح القنوات خلال أيام قليلة من الآن، ونجد أن محبي القلعة البيضاء ينتظرون إطلاق القناة بكل سرور ورغبتهم الدائمة في معرفة موعد المباريات والبرامج عبر شاشتهم المفضلة.

وبعد الإعلان عن موعد انطلاق القناة على القمر الصناعي المصري نايل سات يمكن تنزيل القناة بعد ضبط ترددها عبر جهاز الرسيفر الخاص بك، والبحث عنها وسوف تُتاح القناة إليكم على الفور وبدون الحاجة إلى أي رسوم أو اشتراك.

استقبال تردد قناة نادي الزمالك

ومن الجدير ذكره أن القناة سوف تضم عدد كبير من المع نجوم الكره في نادي الزمالك وعلى رأسهم” أحمد عبد الحميد، خالد الغندور، منتصر الرفاعي، وغيرهم”، وجاء تردد قناة الزمالك كالتالي: