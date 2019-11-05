تردد قناة طيور الجنة بيبي Toyor Aljanah Baby علي القمر الصناعي النايل سات

انتشر تردد قناة طيور الجنة الجديد علي النايل سات عبر محركات البحث في قائمة جوجل بعد أن قامت القناة بتغيير ترددها إلى تردد جديد، لاقت هذه القناة انتشارا واسعا في وقت قليل جدا وذلك بسبب ما تقوم بتقديمه للأطفال من أغاني وقصص، وقد تم اعتبار القناة من ضمن أكثر قنوات شعبية ومشاهدة للأطفال في الوطن العربي، تتميز قناة طيور الجنة بمحتواها الذي تقدمه حيث أنها تهتم بما يجب تعليمه للأطفال من سلوك وتعليمات تتمثل في شكل أغاني وكارتون وقصص تعليمية.

تردد قناة طيور الجنة للأطفال

بعد بث القناة عام 2008 وصل عدد مشاهديها إلى الملايين من الأطفال والكبار وأولياء الأمور والمعلمين، القناة ملك لرجل الأعمال خالد مقداد الذي أمن بدورة في معالجة قضايا الطفولة الموجودة داخل الوطن العربي، تضم هذه القناة عددا من الأغاني القديمة والحديثة التي يقدمها بعض من أبناء عائلة مقداد مثل عاصم ووليد وجنى مقداد، مثل أغاني ( عصومي ووليد – البندورة الحمراء – الأرنب ) وبعض من الأغاني التي تضم الأرقام والأحرف الإنجليزية والعربية.

تردد قناة طيور الجنة

إليكم آخر تردد قناة طيور الجنة 2019 الجديد على القمر الصناعي نايل سات، يمكنك أضافته من أي جهاز إرسال واستقبال الموجات الصوتية

التردد القمر الصناعي الاتجاه معدل الترميز 11310 نايل سات افقي V 27500 11315 نايل سات افقي V 27500 11387 عربسات افقي V 27500

والجدير بالذكر أن هذه القناة قامت بإضافة خاصية جديدة لتستمتع بكل ما تقدمة، في هذه الخاصية يمكنك اختيار إذا كنت تريد مشاهدة القناة بالتلحين والعزف أم تريدها كلمات فقط وتغنى دون عزف أو إيقاع.