“Frequency” تردد قناة الكأس الرياضية alkass القطرية الجديد 2019| بث مباريات اليوم مباشر...

نضع بين أيديكم تردد قناة الكأس الرياضية alkass المشفرة على الأقمار الصناعية التالية (عرب سات بدر 4، عربسات بدر6، نايل سات، آسيا سات 5، جالاكسي 19) الناقلة مباريات دوري أبطال آسيا 2019 اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 6 أغسطس 2019م، حيث أعلنت قناة الكأس الرياضية من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن نقلها مباراة الدحيل القطري ضد السد القطري، ونقلها أيضاً مباراة الأهلي السعودي ضد الهلال السعودي في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، وسوف يتم بث مباريات اليوم على قنوات الكأس المشفرة.

هام: تم الحصول على حقوق بث كافة مباريات كأس الأمم الآسيوية موسم 2019 من جانب قنوات الكأس الرياضية القطرية المفتوحة، حيث يمكن متابعة مباريات كأس آسيا اليوم عبر شاشة التليفزيون بشكل مجاني من خلال إدخال تردد قناة 2019 Alkass الرياضية على عددٍ من الأقمار الصناعية المختلفة، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز يمكنكم التعرف على ترددات قنوات الكأس القطرية الرياضية على عددٍ من الأقمار الصناعية لمشاهدة مباريات وبرامج القنوات اليوم.

تردد قناة الكأس الرياضية alkass

أعلنت قناة الكأس القطرية الرياضية عن نقلها مباراتي الدحيل القطري ضد السد القطري والأهلي السعودي ضد الهلال السعودي ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، حيث سيتم نقل مباراة الدحيل x السد على قناة alkass three المشفرة، كما سيتم بث مباراة الهلال x الأهلي على قناة alkass six المشفرة أيضاً، ونظراً لزيادة عمليات البحث عن تردد قناة الكأس القطرية الرياضية من قبل محبي ومشجعي كرة القدم القطرية والسعودية بشكلٍ عام، ومتابعي بطولة آسيا بشكلٍ خاص، فقد قمنا بتوفير تردد قناة الكأس الرياضية alkass الذي يمكنكم التعرف عليه وفقاً للقمر الصناعي المطلوب من خلال المقال.

تردد قناة الكأس عرب سات

م القمر التردد القطبية تصحيح الخطأ الترميز 1 عربسات بدر4 12245 V 3/4 27500 2 عربسات بدر6 12418 H 3/4 27500

تردد قناة الكأس القطرية نايل سات 2019

م القمر التردد القطبية تصحيح الخطأ الترميز 3 نايل سات 11919 H 3/4 27500

تردد قناة الكأس آسيا سات 2019

م القمر التردد القطبية تصحيح الخطأ الترميز 4 آسيا سات 5 3660 V 3/4 27500

تردد قناة الكأس جالاكسي

م القمر التردد القطبية تصحيح الخطأ الترميز 5 جالاكسي 19 12183 H 3/4 27500

وتضم قنوات الكأس الرياضية ثمانية قنوات يمكنكم التعرف عليهم من خلال التالي (alkass one، alkass two، alkass three، alkass extra one، alkass extra two، alkass six، alkass seven، alkass eight)، ومن المقرر أن يتم تغطية مباريات اليوم من خلال برنامج المجلس الذي يضم مجموعة من المحللين والمختصين في مجال كرة القدم على قناة الكأس الثالثة، ومن يرغب في الحصول على تردد قناة الكأس الرياضية alkass القطرية يمكنه ذلك من خلال الجدول المرفق بالمقال.