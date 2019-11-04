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“أشارة جديدة” تردد قناة ماجد للأطفال الجديد على نايل سات “نوفمبر 2019”...

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نتابع معكم اليوم تردد قناة ماجد للأطفال الجديد على القمر نايل سات فقد أصبحت القناة بحق محل بحث للكثير من الأطفال وأولياء أمورهم بعموم الوطن العربي من مشرقه إلى مغربه، أما عن ملكية تردد قناة ماجد للأطفال الجديد على نايل سات، فهي قناة تابعة لشبكة قنوات أبو ظبي للإعلام، فقد تم انطلاق البث التجريبي لقناة ماجد للأطفال في مارس 2015 وبدأت البث الفعلي المنتظم لتردد قناة ماجد للأطفال في سبتمبر 2015 وقدمت قناة ماجد للأطفال منذ انطلاق بثها طوال الفترة الماضية مجموعة من البرامج المتميزة والخاصة بالطفل العربي.

وتجدر الإشارة إلى تعاظم البحث عن تردد قناة ماجد للأطفال مؤخراً، لذلك فقد قررنا إعداد تقرير وافي عن تردد قناة ماجد على نايل سات، وذلك حتى نوفر عليك عناء البحث عن التردد الصحيح والجديد لقناة ماجد للأطفال على القمر نايل سات، وذلك حتى يتمكن أبناؤنا وبناتنا أطفال الوطن العربي من الاستمتاع بالقناة بسهولة ويسر وذلك باتباع  الجداول التفصلية الواردة بهذا التقرير.

تردد قناة ماجد للأطفال الجديد على نايل سات

تردد قناة ماجد للأطفال الجديد على قمر نايل سات
تردد قناة ماجد للأطفال الجديد على قمر نايل سات

كما تجدر الإشارة إلى أن السبب الرئيسي في  اختيار اسم القناة “قناة ماجد”، فذلك يرجع إلى أن الاختيار لهذا الاسم تم بناء على  اسم أشهر مجلات الأطفال وهي مجلة ماجد الشهيرة، حيث أن مجلة ماجد تصدرها الشركة المالكة لقناة ماجد وهي شركة أبو ظبي للإعلام، فمجلة ماجد تم إصدارها منذ 40 عام تقريبا، حيث كانت مجلة ماجد بمثابة النافذة المفتوحة للطفل العربي للتعرف على عالمه الخارجي قبل عصر الفضائيات والسموات المفتوحة الذاخرة حاليا بعشرات القنوات الخاصة بالطفل العربي.

تردد قناة ماد للأطفال وأبرز المعلومات

النوع قناة أطفال
القطاع قناة خاصة
المالك شبكة أبوظبي للإعلام
تاريخ التأسيس مارس 2015
تاريخ أول بث 25 سبتمبر 2015
البلد أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
اللغة العربية
المقر الرسمي أبوظبي

تردد قناة ماجد للأطفال ومعلومات البث

مناطق البث الوطن العربي
ساعات البث 24 ساعة/24 ساعة
النايل سات التردد: 12226
الاستقطاب: أفقي H
معدل الرمز: 27500

تردد قناة ماجد وأبرز ما قدمته على مدار السنوات السابقة

  • مسلسل ماجد
  • مسلسل كسلان
  • أمونة المزيونة
  • رحلة
  • النقيب خلفان
  • مسلسل مدرسة البنات تم تقديمه عام 2015
  • كراملة
  • ماركو بولو
  • القوة الصغيرة
  • نوبوت
  • أبطال سباق السيارات
  • يا سامع الدعاء
  • أصدقاء الغابة
  • فرانكلين و الأصدقاء
  • المستقبل الغامض
  • ترانسفورمرز
  • راجو
  • أبو التنين الصغير
  • فطين
  • الآليون
  • المتزلجون الابطال
  • منصور
  • أنا زهرة جونيور
  • أبطال الكرة
  • جيلي جام
  • المستكشفان
  • بن و عصام
  • دينوفروز
  • بستان المعرفة
  • غيكومان
  • فريق الكنغر
  • الدنيا روزي
  • اينا مينا ديكا
  • اللوح الرقمي
  • القراصنة
  • غومبي
  • المتزلجون الأقوياء
  • النحلة مايا
  • أبطال التايتنز انطلقوا

تعرف على شخصيات وأفلام تردد قناة ماجد للأطفال على نايل سات

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كسلان

كسلان
كسلان

النقيب خلفان

النقيب خلفان
النقيب خلفان

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ماجد

ماجد
ماجد

أمونة المزيونة

أمونة المزيونة
أمونة المزيونة

مدرسة البنات

مدرسة البنات
مدرسة البنات

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وتتمير قناة ماجد منذ للأطفال منذ بداية انطلاقها بأنها أداة قد شكلت وجدان وعقل الطفل العربي اليوم، فقناة ماجد للأطفال تعتبر امتداد لمجلة ماجد التي يتذكرها الجميع اليوم بحنين بالغ، فجميع عشاق المجلة كانون ينتظرون في السابق بشغف يوم الأربعاء من كل أسبوع وهو يوم صدور المجلة.

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