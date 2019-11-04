تردد قناة نادي الزمالك| تابع كافة أخبار القلعة البيضاء عبر Frequency Channel Zamalek على النايل سات

تردد قناة نادي الزمالك، يترقب الآلاف من المواطنين في مصر أو خارج الأراضي المصرية معرفة موعد إطلاق بث قناة نادي zamalek والتي تم الإعلان عنها مؤخراً وسيتم من خلالها تقديم كافة الأمور الرياضية المتعلقة بنادي القلعة البيضاء،حيث لوحظ زيادة البحث عن Frequency Channel Zamalek من قبل الملايين من محبي النادي، وعبر موقعنا “أعرف كورة” سوف نضع لحضراتكم تردد قناة نادي الزمالك 2019 -2020 على النايل سات.

نادي الزمالك هو أحدى قطبي كرة القدم في جمهورية مصر العربية، وهو نادي عريق له تاريخ كروي كبير، ويمتلك أيضاً قاعدة جماهيرية ضخمة سواء داخل مصر أو خارج الأراضي المصرية، ومنذ أيام مضت تم الإعلان عن نية إطلاق قناة فضائية لنادي القلعة البيضاء وكان ذلك عبر تصريح صحفي من قبل رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، والذي أكد أنه خلال أيام سيتم افتتاح قناة Al Zamalek والتي من خلالها سيتمكن جميع محبي وعاشقي النادي من متابعة كافة أخباره بشكل سهل ويسير.

وأكد رئيس نادي الزمالك أن موعد إطلاق بث قناة zamalek سيكون في 16 نوفمبر الجاري، وبافتتاح النادي للقناة سيكون ثالث نادي مصر يملك قناة فضائية خاصة به، حيث من خلالها سيتمكن جميع محبي القلعة البيضاء من مشاهدة مباريات ناديهم فضلاً عن متابعة كافة أخباره بشكل مستمر.

تردد قناة نادي الزمالك

من خلال الأسطر التالية سوف نوضح لحضراتكم تردد قناة القلعة البيضاء والتي طال انتظارها من قبل محبي الزمالك وخاصة وأنه قد تم ترويج إعلامي كبير لها، وانتظر عشاق النادي إطلاق بثها.