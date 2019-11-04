تردد قناة توم أند جيري الحديث Tom & Jerry على النايل سات

نستعرض معكم متابعي موقع “أعرف كورة” الكرام أحدث تردد لقناة كرتون توم أند جيري لكل محبيها من الصغار والكبار حول العالم العربي، وهى أحد القنوات الفضائية المخصصة في عرض برامج ومسلسلات وأفلام الكرتون الحديثة والشيقة والتي لها جمهور عريض في كافة الدول، ومن أشهر الأفلام التي تقوم بعرضها والتي سًميت باسمه هو كرتون توم وجيري أو ما يُعرف باسم القط والفأر، وفى السطور التالية سوف نقدم تردد قناة توم أند جيري الحديث، تابعونا.

تردد قناة توم أند جيري الحديث

حيث تقوم القناة بعرض مجموعة مميزة من أشهر أفلام الكرتون مثل” تيمون وبومبا، شركة المرعبين المحدودة، الأسد الملك، أليس في بلاد العجائب، روبنزيل، وغيره، هذا إلى جانب الكرتون الأشهر توم أند جيري التي تدور أحداثه في إطار مضحك وشيق، حيث يقوم الفأر جيري بمحاربة القط توم ومحاولة الإيقاع بينه وبين الكلب سبايك وابنه الصغير الذي قد يأتي في الحلقات كضيف شرف ومعه” البطة الصفراء، السمكة الصغيرة، عصفور الكناري وغيرهم.

تردد قناة كرتون القط والفأر

ويذكر أن العرض الأول لكرتون توم أند جيري كان عام 1940، واستطاع أن ينال بمرحة والمتعة الموجودة فيه على إعجاب الكبير والصغير، وما زال يُبهر الجميع هذا وقتنا الحالي، ولا يمل منه أي أحد، ومن خلال التردد التالي يمكن استقبال تردد قناة توم أند جيري الحديث على القمر الصناعي نايل سات: