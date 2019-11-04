اضبط تردد قناة الأطفال توم وجيري الجديدة وأقوي حلقات القط والفأر الممتعة علي النايل سات

في الآونة الأخيرة، ازداد البحث عن تردد قناة توم وجيري الجديدة، وذلك بسبب التغيير المستمر للتردد على القمر الصناعي “نايل سات”، الأمر الذي أصاب الكثير من أولياء الأمور بالحيرة، لأن تلك القناة من أكثر المحطات الفضائية التي يعشقها الأطفال، حيث تمكنت في فترة زمنية قصيرة من جذب قاعدة جماهيره كبيرة لمشاهدتها، فحققت أعلى نسب مشاهدة مقارنة بغيرها من قنوات الأطفال.

قناة توم وجيري

وباتت قناة توم وجيري متربعة على قلوب الصغار، ويهتمون بمشاهدة البرامج التي يتم عرضها من خلال القناة، ما جعل الآباء والأمهات يشعرون بالطمأنينة عند متابعة أبنائهم للبرامج الهادفة التي تُبث على مدار اليوم، فعلاوة على الجانب الترفيهي الموجود في مسلسلات وأفلام الكرتون التي يتم عرضها، فإن القناة تضم أيضًا برامج تربوية لتعليم النشء.

تردد قناة توم وجيري

تقدم قناة توم وجيري الكرتون الأشهر في العالم توم وجيري، والذي يعرف في مصر باسم القط والفار، وهو عمل فني تم عرضه منذ سنوات بعيدة، وشاهدته جميع الأجيال، فهو مفضل لدى الكبار والصغار، والتي تدور أحداثه بين القط توم والفأر جيري، حيث تحدث مغامرات ومطاردات على مدار الحلقة، وتنتهي الحلقات دائمًا بهزيمة القط على يد الفأر الذكي، ولأن المسلسل له قاعدة جماهيرية عريضة من كافة الأعمار فنجده يُذاع على جميع القنوات، غير إنه له النصيب الأكبر من العرض على قناة توم وجيري، والتي أخذت اسم القناة من فيلم الكرتون الشهير.

وسوف نستعرض التردد الأخير لقناة الصغار توم وجيري، ولمشاهدة القناة على أجهزتكم يتوجب ضبط الإعدادات الآتية على أجهزة الرسيفر الخاصة بكم، حتى يتم استقبال القناة، والتردد الجديد هو: