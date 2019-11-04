تردد قناة ارينا سبورت الجديدة “Arena Sport” الرياضية الناقلة للبطولات العالمية

تردد قناة ارينا سبورت الجديدة “Arena Sport” يبحث عنه العديد من الأشخاص، فهي من أكثر القنوات بحث على محرك البحث جوجل لما تتميز به هذه القنوات المجانية، و ذلك لأنها من القنوات التى تنقل العديد من البطولات العالمية بشكل مجاني بدون تشفير، حيث أنها من القنوات الكرواتية التي تم اطلاقها على القمر الصناعي يوتيل سات، على موقع مداري 16 درجة شرقا، و قد ذاع صيتها و نالت أهمية كبيرة، بعد نقلها لتصفيات كأس العالم، و مباريات دورى أبطال أفريقيا، كما قامت بنقل مباريات كأس الأمم الأسيوية، و من المتوقع أن تنقل عدد من مباريات دورى أبطال أوروبا، و مباريات ليفربول و برشلونة و يوفنتوس و ريال مدريد، ستقام اليوم السبت مباريات الدور 32 لمباريات دوري أبطال أفريقيا بالنسبة للأهلى والزمالك الذي يمثلا مصر فى هذه البطولة.

تردد قنوات ارينا سبورت 2019

تردد قناة ارينا سبورت Arena Sport 1 HD Cro على القمر الصناعي يوتلسات Eutelsat 1، و التى يمكن استقبالها بسهولة من أى مكان فى منطقة الشرق الأوسط.

التردد الاستقطاب الترميز القمر الصناعى 11678 H 30000 Eutelsat 16A @ 16° Eas 11595 H 30000 Eutelsat 16A @ 16° Eas 11512 H 30000 Eutelsat 16A @ 16° Eas

القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تنقل قنوات ارينا سبورت العديد من البطولات العالمية و سوف تنق القناة عدد من مباريات دورى أبطال أوروبا منها مباراة ليفربول و بايرن ميونخ و هى مباراة الذهاب فى دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا و التى ستقام اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019.

قنوات ارينا سبورت المختلفة تنقل العديد من البطولات العالمية و الدوريات المختلفة مجانً دون تشفير و يمكن ضبطها.

تنقل قنوات أرينا سبورت الرياضية العديد من البطولات العالمية المختلفة مجاناً دون تشفير.

مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم السبت 9 مارس 2018 من المقرر ان يتم نقلها على قنوات ارينا سبورت الرياضية.

مباريات دورى أوروبا اليوم الأربعاء 13 مارس 2019 منها مباراة بايرن ميونخ و ليفربول و مباراة برشلونة و ليون فى اطار مباراة العودة لدور الستة عشر.

قنوات ارينا سبورت تنقل مباريات دورى الثمانىة لدورى أبطال أفريقيا، مباريات الذهاب و العودة.

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مباريات نصف نهائى البطولة الكونفيدرالية الافريقية من المتوقع أن يتم نقلها على قنوات ارينا سبورت الرياضية

مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا بين ليفربول و توتنهام فى نهائى دورى أبطال أوروبا يو 1 يونيو 2019

مباراة الزمالك و نهضة بركان المغربى فى نهائى كأس الكونفيدرالية الأفريقية سوف تذاع بث أرضى مجاناعلى قناة تايم سبورت الرياضية، كما يمكن مشاهدتها على قنوات ارينا سبورت الرياضية.

القنوات المفتوحة لمباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية، و هى تبدأ فى تمام الساعة العاشرة من هنا

مباريات كأس الامم الافريقية سوف تذاع مباريات على قنوات بى ان سبورت الرياضية و قنوات ارينا سبورت الرياضية.

اليوم الأحد 23 يونيو ستقام مباراة المغرب و ناميبيا و مباراة السنغال و تنزانيا و مباراة كينيا و الجزائر فى اطار مباريات كأس الأمم الأفريقية.

اليوم الاثنين 24 يونيو 2019 ستقام مباراة تونس و أنجولا ضمن المجموعة الخامسة لأكس الأمم الأفريقية كما تقام مباراة موريتانيا و مالى.

اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019 سوف تقام عدد من المباريات منها مباراة نيجيريا و غينيا فى تمام الساعة الرابعة و النصف بتوقيت القاهرة، و يليها مباراة أوغندا و الكونغو فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر ثم مباراة مصر و الكونغو.

اليوم السبت 6 يوليو ستقام مباريات دورة الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية، مباراة نيجيريا والكاميرون ومباراة مصر و جنوب أفريقيا.

اليوم الجمعة مباراة السنغال و الجزائر فى نهائى كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة فى مصر على ستاد القاهرة