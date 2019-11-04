القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة الاولى

ننشر لكم من خلال موقع عرب نيوز تردد القنوات الناقلة لأحداث المسلسل التركى قيامة عثمان على النايل سات، و الجزء الثانى بعد مسلسل أرطغرل كانت قنوات trt التركية هى التى تملك حصرياً حقوق بث جميع حلقات مسلسل قيامة أرطغرل، حيث تم عرض أربعة أجزاء فى السنوات الماضية، و نظراً لنجاح المسلسل الكبير على مستوى جميع الدول العربية و الأجنبية، فقد تسابقت المحطات التليفزيونية لشراء حق بث المسلسل، فالمسلسل يحكى قطى البطل أرطغرل الذى استطاع أن يقف فى وجه المغول و الروم و تمكن من توحيد القبائل التركية، لتكوين الدولة العثمانية بعد ذلك على يد عثمان.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمانعلى النايل سات

لكل محبى مشاهدة مسلسل أرطغرل يمكنكم التعرف على القنوات التى تقوم بنقل حلقات مسلسل قيامة عثمان، و الذى يأتى استكمالاً لحلقات أرطغرل

تردد قناة اليرموك Yatmouk

وهى قناة أردنية إخبارية، تبث عبر القمر الصناعي النايل سات، و ترددها 11678 عمودى، معدل الترميز 27500، و معامل تصحيح الخطأ 3/4

يذاع مسلسل قيامة أرطغرل على قناة اليرموك يوم الخميس حلقة كل أسبوع فى تمام الثامنة مساء.

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تردد قناة دعوة

توجد على القمر النايل سات و ترددها هو 10727 استقطاب عمودى، معامل تركيز 2500 و هناك تردد أخر و هو 12687 أفقى معامل تركيز 2500

تردد قناة TRT 1

ننشر لكم تردد قناة TRT 1 الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 136 Ertuğrul

تردد قناة الشرق

توجد قناة الشرق على القمر المصرى النايل سات، و تردد القناة هو 11137 / 12604 و الاستقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

تردد قناة قطر

القناة على القمر المصرى النايل سات، و تردد القناة هو 10971 و الاستقطاب عمودى، معدل ترميز 27500.

من المنتظر أن يتم عرض حلقات مسلسل قيامة عثمان على قناة “آ. تي في” التركية.