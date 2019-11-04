تردد قناة الأماكن دراما Alamaken drama TV “نوفمبر 2019” على نايل سات وعرب سات اشهر...

نقدم لكم اليوم تردد قناة الأماكن دراما Alamaken drama TV نوفمبر 2019 على قمر نايل سات وعرب سات، وهى واحدة من القنوات الفضائية المتميزة، فقد لاحظنا تزايد في عمليات البحث عن تردد قناة الأماكن دراما Alamaken drama TV وذلك بالعديد من البلدان العربية، فكان لِزاماً علينا إعداد تقرير مُفصل عن تردد القناة وأهم برامجها، حيث اشتهرت قناة الأماكن دراما بمحتواها البدوي المتميز والفريد.

ومن الجدير بالذكر أن تردد قناة الأماكن دراما تهتم بالموروث الثقافي العربي الأصيل،وتهتم القناة بعرض الحياة البدوية من خلال دراما اجتماعية لحياة الصحراء، لذلك يحرص على مشاهدة القناة مشاهدين كُثر كن البلدان الخليجية والعربية، هذا وتنظم قناة الأماكن العديد من المسابقات الشعرية العربية، كما تقدم القناة المسلسلات البدوية ذات البعد الذي يحتوي ويهتم بالثقافة البدوية، ويمكن استقبال إِارة تردد قناة الأماكن دراما من خلال القمر نايل سات والقمر عرب سات.

تردد قناة الأماكن دراما Alamaken drama TV على قمر نايل سات وعرب سات

القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 10757 27500 رأسي 5/6 عرب سات 11976 27500 رأسي 5/6 عرب سات 11977 27500 رأسي 5/6

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تردد قناة الأماكن دراما Alamaken drama TV على نايل سات عرب سات