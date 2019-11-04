رموز إشارة تردد قناة بداية الجديد “Channel Bedaya TV” نوفمبر 2019 على عرب سات .. نايل سات وعودة...

أخيراُ تردد قناة بداية “Channel Bedaya TV” يعود للبث من جديد على قمر نايل سات وقمر عرب سات، فقد أعلنت إدارة قناة بداية عن عودتها في ثوبها الجديد بعد فترة الإيقاف التي تجاوزت العام، فقناة بداية لها عشاقها على امتداد بلدان الخليج العربي، فقناة بداية هي فضائية سعودية تهتم بالجانب الاجتماعي والترفيهي، ومن الجديد بالذكر أن قناة بداية قد انطلق بثها عام 2005 تحت اسم قناة زواج، أما عن المقر الرئيسي للقناة فيقع في مدينة الرياض بالمملكة السعودية، واشتهرت قناة بداية بتقديم محتوى إعلامي متميز يلتزم بالتقاليد والقيم الشرقية والعربية، وتهتم القناة بالفئة العمرية من الشباب من خلال برامج مسابقات مبتكر، فالقناة تكتشف المواهب الشبابية المبكرة.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة بداية قد تربعت على عرش القنوات الأكثر مشاهدة خاصة من الشباب العرب، هذا وقد حصدت قناة بداية المرتبة الأولى من حيث المشاهدة من خلال برنامج زد رصيدك والذي قدمته على مدار ستة مواسم متتالية، وتسعى القناة أن يكون لها بصمة واضحة في تربية النشأ تربية صحيحة، وكذلك تركت القناة بصمتها الكبيرة في المساهمة ترك أثر إيجابي تثقيفي بالمجتمع العربي، وذلك من خلال الحفاظ على القيم والتقاليد الأسرية العربية، وعملت القناة على بث روح التنافس الشريف بين المواهب الشبابية العربية.

التردد الجديد لقناة بداية bedaya tv على نايل سات وعرب سات

القمر التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ التقنية نايل سات 12054 عمودي 27500 5/6 SD عرب سات 12418 افقي 27500 3/4 SD

برامج قناة بداية التي قدمتها

برنامج الناس تحكم

برنامج مكة تجمعنا

برنامج بنوتات

برنامج أخويا

برنامج شباب show

برنامج المضياف

برنامج زد رصيدك

برنامج دوافير

برنامج الصيف

برنامج حياتك

برنامج ذرية كلينيك

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من المقرر عودة قناة بداية للبث يوم 15 أكتوبر 2019، وذلك حسب ما تم إعلانه على الصفحة الرسمية لقناة بداية على موقع التواصل الاجتماعي توتير، ويمكن الاستمتتاع بمشاهدة قناة بداية من خلال الترددات بالجدول السابق، حيث يمكن استقبال إشارة القناة على القمر نايل سات والقمر عرب سات.