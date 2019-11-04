تردد قناة كرتون نتورك بالعربية أفضل قناة أطفال متنوعة CN Arabia عبر النايل سات

نقدم لكم تردد قناة كرتون نتورك بالعربية، حيث تعتبر قناة نتورك بالعربية أو CN العربية من أحب قنوات الكرتون لدى الأطفال فهي تحتوي على مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية التي تخاطب عقول الأطفال وتجذبهم للمشاهدة بشكل مستمر ولا يمل الطفل من الجلوس أمام الشاشة طوال اليوم.
تردد قناة نتورك العربية
تعمل قناة نتورك العربية تحاكي جميع أعمار الأطفال من سن ما قبل المدرسة وحتى السن المتقدمة، فهي تقدم باقة عالية الجودة من أفلام الكرتون التي تلاعب خيال الطفل مثل كرتون العم جدو لطفل ما قبل المدرسة، وكرتون بن تن للسن الأكبر الذي يسرح بخيال الطفل في عوالم مختلفة من التكنولوجيا الحديثة، وغيرها من أنواع الكرتون مثل غامبول، والدببة الثلاثة.
تردد قناة كارتون نتورك
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|معامل الاستقطاب
|معامل التصحيح
|نايل سات
|12226
|27500
|أفقي “H”
|3/4
تردد نتورك العربية
بدأت نتورك العربية تعرض برامجها لجمهورها من الأطفال الصغار منذ تسع سنوات تقريبا وهي تخاطب منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي وتعمل على التواصل مع الأطفال من خلال موقعها على الإنترنت، وكذلك من خلال إذاعة مقاطع الكرتون الشهيرة عبر اليوتيوب، كما أضافت مجموعة من التطبيقات على الهاتف كي يتمكن الطفل من اللعب مع الشخصيات التي يحبونها مثل فتيات القوة وبن تن، وغامبول، وأبطال التايتنز، كما تحرص القناة على إذاعة أفلام كارتونية تعجب الأطفال مثل “مراهقو التايتنز مغامرة في طوكيو، وفتى الكاراتيه، وغيرها من الأفلام الطويلة الرائعة.