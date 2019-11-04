تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 وإعلان موعد الافتتاح وقائمة البرامج التي ستظهر بها

نعلن لكم تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 والتي اقتربت من الانطلاق وتقديم الكثير من البرامج التي ينتظرها عشاق القلعة البيضاء، وذلك بعد أن أعلن رئيس النادي بأن القناة أصبحت جاهزة مع إعلانه عن كافة التفاصيل الخاصة بها مثل موعد الافتتاح والبرامج التي سوف يتم تقديمها عليها، حيث تعد تلك القناة هي الأولى التي سوف تصبح متخصصة في شؤون النادي الأبيض الذي يمتلك شعبية كبيرة داخل مصر وخارجها سواء بالدول العربية أو كافة أنحاء العالم.

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019

وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي بأن القناة أصبحت جاهزة وسوف يتم إطلاقها بشكل رسمي يوم 16 من شهر نوفمبر الجاري، مؤكدا بأنه تم تجهيزها بمستوى عالي لتكون لائقة بالنادي الكبير والذي يتمتع بشعبية كبيرة، حيث أكد بأن الجماهير سوف تسعد بها وبما سوف تقدمه من البرامج أو كافة الأمور التي تخص ناديهم، ويمكن الآن من الجميع استقبال القناة من خلال التردد الذي نعلنه لكم عبر القمر الصناعي “نايل سات” وذلك تمهيداً لافتتاحها وبدء عملها.

القمر التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز التشفير نايل سات 112019 أفقي 5/6 27500 مفتوحة

كما أكد رئيس النادي بأن القناة سوف تتابع جميع الأخبار المتعلقة بالنادي، كما ستقوم بتقديم الكثير من البرامج الرياضية التي سوف تعجب الجميع وسوف يقدمها نخبة من كبار الإعلاميين والصحفيين في مصر مثل الإعلامي خالد الغندور وأحمد جمال والكابتن أحمد عبد الحليم والكابتن طارق يحيي والصحفي محمد الشرقاوي وغيرهم.