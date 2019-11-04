استقبل تردد قناة طيور الجنة بيبي Toyor Aljanah Baby علي القمر الصناعي النايل سات

الآن يمكن تردد قناة طيور الجنة بيبي بكل سهولة من اجل متابعة جميع الفقرات المتنوعة الغنائية على مدار اليوم بدون توقف ولا تشويش وبشكل مجاني على القمر الصناعي النايل سات فقط، وذلك من خلال التردد الاخير لقناة Toyor Aljanah Baby، حيث نالت القناة اعجاب الكثير من الأطفال من سن عامين وحتى ستة أعوام، لانها تقوم بإذاعة العديد من الأناشيد والأغاني التي تعلم صغارنا نطق الحروف والارقام بكل سهولة سواء كانت اللغة العربية او اللغة الانجليزية.

اغاني طيور بيبي

أنشودة الوان باللغة العربية والانجليزية.

انشودة فرفشي يا فراشة.

انشودة تفاحة حمراء تفاحة صفراء.

أنشودة حميدو الولد الشقي.

أنشودة عزوز الكسلان.

أنشودة هالصيصان شو حلوين.

أنشودة ليلى والذئب.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

كما تتميز قناة Toyor Aljanah Baby بالعديد من المميزات الاخرى مثل تقديم النصائح الاسلامية التي تشجع على الصلاة والصيام ومعرفة أركان الإسلام وغيرها من المواعظ الدينية على مدار اليوم، حيث يمكنكم التقاط اشارة تردد القناة من خلال توجيه جهاز الريموت كنترول نحو جهاز الاستقبال الخاص بك من اجل ادخال التردد الجديد لقناة طيور بيبي كما هو موضح بالجدول التالي.

تردد toyor al janah baby

التردد القمر FEC 11315 (v) نايل سات 3/4 11392 (v) نايل سات 3/4 11258 (h) نايل سات 3/4 11785 (v) نايل سات 3/4

بعد تثبيت التردد سوف تجدون القناة موجودة ضمن قائمة القنوات الأخرى الموجودة علي الريسيفر، حيث يمكن تشغيل القناة على مدار اليوم لكي يتابعها صغاركم بشكل مجاني، حيث ننصح جميع الآباء والامهات بمتابعة ابناءكم لجميع الكليات المتنوعة لكي تساعدهم على تعليم الحروف والارقام بشكل سريع جدا، نتمنى لكم متابعة ممتعة ان شاء الله.