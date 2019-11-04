تردد قناة توم آند جيري نايل سات لمتابعة مغامراتهم الكوميدية Tom And Jerry Episodes

تردد قناة توم آند جيري نالت شهرة واسعة بين جميع قنوات الأطفال على النايل سات، وعلى الرغم من أن القناة تقدم مجموعة أخرى منوعة من البرامج والفقرات الكرتونية، إلا أنها قد اشتهرت بين محبي كارتون مغامرات القط والفأر توم وجيري، تتميز القناة بتقديمها لكرتون Tom and Jerry بدون فواصل إعلانية.

تردد قناة توم آند جيري

استطاع كرتون توم وجيري أن يحقق نجاحاً وشعبية واسعة، في مشارق الأرض ومغاربها، فلا أحد حول العالم منذ أربعينيات القرن الماضي، يختلف على حبه لمغامرات القط الكسول توم، والفأر الذكي جيري، فتدور الحلقات حول مغامرات وصراع طبيعي بين القط والفأر، ولكن بشكل كوميدي، وعلى الرغم من محاولات توم لالتهام جيري، إلا أن جيري دوماً ينجح في الهرب، وفي حال وجود عدو أو شخص غير مرغوب فيه، يتحدان سوياً، يمكن استقبال تردد القناة كالتالي:

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6