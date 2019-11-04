تردد قناة طيور بيبي للأطفال Toyor Baby نايل سات وأهم مميزات قنوات طيور الجنة

تردد قناة طيور بيبي للأطفال أحد أشهر ترددات قنوات الأطفال وأكثرها شيوعاُ، فقد حققت مجموعة طيور الجنة بمجرد انطلاقها نجاح باهر منقطع النظير، وقد توفرت عدة عوامل ساعدتها على تحقيق ذلك النجاح، ومن أبرز تلك العوامل هو أن أبطالها من الأطفال، يستطيعون أن يبسطوا المعلومات التي يستمع إليها الصغار ويتقبلونها ويفهموها جيداً، بالإضافة إلي جودة المحتوى وتنوعه فهو تعليمي ترفيهي.

تردد قناة طيور بيبي للأطفال

يود الآباء والأمهات دائماً الحصول على أفضل القنوات التي تثري من معلومات صغارهم، وتهيئهم للحياة خارج المنزل، وبخاصة لهؤلاء الأطفال في سن ما قبل المدرسة، لذا دائما ما يبحث الجميع عن تردد طيور الجنة بيبي، فالقناة تعملهم العمليات الحسابية البسيطة، والحروف والأرقام، بالإضافة إلي حسن الخلق، ويمكن استقبال القناة عبر جهاز الاستقبال في كل منزل، كالآتي:

القمر الصناعي النايل سات

معدل الترميز : 27500.

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

طيور الجنة

حققت مجموعة toyor aljanah tv نجاحاً منقطع النظير، ورواجاً كبيراً في جميع الدول العربية، ولذا توسعت القناة، وأصبحت مجموعة من القنوات، فهناك قناة طيور بيبي الانجليزية Toyor Baby English، وهناك قناة Toyor Baby Turkish أو تسمي Cennet Kuşları Bebek، وتستمر القناة في التوسعات حتى لغير الناطقين بالعربية، فمحتوى القناة مميز ويستحق المتابعة، إذ يجمع بين القيم والنصائح الهامة لكل طفل، وأيضاً فوائد الفواكه والخضروات حتى يكن قوي البنيان، وتعلم الأطفال أيضاً الحروف عبر أناشيد سهلة وجذابة ومليئة بالتشويق والرسوم الكرتونية.