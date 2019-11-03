تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات 2019 لمتابعة أروع البرامج الكرتونية والترفيهية

تردد قناة توم وجيري الجديد يعتبر من أكثر الترددات بحثًا عبر النايل سات، ويبحث عنها كافة الآباء والأمهات رغبة منهم في إضافة تلك القناة الرائعة عبر أجهزتهم، لجعل أبنائهم يتابعون أروع البرامج الكرتونية الرائعة، يذكر أن قناة توم وجيري لا تظهر بهذا الاسم، ولكن نظرًا لإذاعتها لكرتون القط والفأر بصورة مستمرة على مدار 24 ساعة أطلق عليها هذا الاسم، فعلى الرغم من أن هذا الكرتون من أقدم أفلام الكرتون إلا أنه مازال يحظى بنسبة متابعة مليونية بين كافة الأفراد من كافة أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة توم وجيري الجديد

يحكي كرتون القط والفأر مقالب القط توم والفأر جيري، وسعي توم للحصول على جيري كوجبة شهية له، ولكن توم يُعرف بالغباء وجيري يُعرف بالذكاء، ولذلك ينجح في الهروب في كل مرة من فك تم، ولذلك يبحث الجميع لمعرفة تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات، حيث تقوم القناة في كل فترة بتحديث ترددها لضمان أفضل جودة من الصوت والصورة.

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

Tom and Jerry

تعرض قناة توم وجيري أحدث وأروع أفلام الثنائي توم وجيري أشهر كرتون تم تقديمه في القرن الماضي، هذا الكرتون الذي حقق نجاحًا كبيرًا ويترقبه الجميع مهما تكررت الحلقات، حيث أن جميع حلقات الكرتون تكاد تكون مكررة منذ عشرات السنين، إلا أن الكبار والصغار يتابعونها بدون أي ملل، ويعتبر هذا الكرتون هو الأفضل للجميع، وتقدم القناة أيضًا العديد من البرامج الترفيهية وأغاني الأطفال التعليمية وأيضًا العديد من أفلام الكرتون الأخرى

قناة توم وجيري 2019

على الرغم من أن قناة توم وجيري من أحدث قنوات الأطفال تواجدًا على الساحة الفضائية، إلا أنه نجحت لأن تصل إلى المرتبة الأولى من حيث نسبة المتابعة بين كافة الأفراد، ويتابعها الكبار والصغار، وأصبحت تنافس كبرى قنوات الأطفال المتواجدة منذ سنوات طويلة، فهي تقدم برامج تعليمية للأطفال وأغاني مميزة لجذب المزيد من الفئات.