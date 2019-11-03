تردد توم وجيري عبر نايل سات وأبرز شخصيات المغامرات الكرتونية بين القط والفأر Tom and Jerry

أصبحت أفلام الكرتون من أكثر الأشياء التي يُحبها الصغار، فهم يقبلون عليها ويحبون متابعتها، نظراً لما تقدمه من قصص مسلية ومضحكة، وشخصيات كرتونية جميلة مليئة بالألوان، ويعد كرتون مغامرات القط والفأر من أكثر أفلام الكرتون شعبية، لذا يبحث الجميع عن تردد توم وجيري عبر القمر الصناعي نايل سات كي يستمتع الصغار بالمغامرات الكوميدية المضحكة.
تردد توم وجيري
يعد كرتون توم وجيري هو الأقدم على الإطلاق، فقد كانت أولى حلقاته عام 1940، ولم يكن ينتوى صناع الشخصيات عمل سلسلة من الحلقات، إلا أنه بعد النجاح الباهر الذي حققته الحلقة، قاموا بعمل العديد من الحلقات، وبلغ عدد حلقات المسلسل الكرتوني Tom and Jerry حوالي 161، استطاعت أن تمتع أجيالاً بأكملها، يمكن استقبال تردد توم وجيري عبر القيم التالية:
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|11354
|الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|الاتجاه
|5/6
شخصيات توم آند جيري
حرص جوزيف باربيرا وويليام هانا صناع المغامرات الكرتونية، على إثراء القصص وحبكاتها بالعديد من الشخصيات التي استطاعت أن ترسم البسمة على وجوه الأطفال:
- توم: وهو القط الرمادي اللون، وقط مدلل كسول، كان في بادئ الأمر يدعى كاسبر.
- جيري: وهو فأر بني اللون، يسعى لافتعال المشكلات مع توم، يتميز بالذكاء وسعة الحيلة، في بادئ الأمر كان اسمه جينكس Jinx، وهذا الاسم يعنى نحس، ولكن تم تغيير اسمه لاحقاً.
- مامي – Mammy: هي السيدة سمراء اللون صاحبة المنزل الذي كان يقيم فيه توم، وكانت تأمر توم دائماً بالتخلص من جيري، وطلبت من صناع العمل ألا يظهر وجهها نهائياً حتى تثير فضول الأطفال، وقد ظهر وجهها في حلقتين فقط.
- سبايك: كلب حراسة رمادي اللون، ولديه ابن يدعى تايك، ودائماً ما يلجأ له جيري فراراً من توم.
استطاع كرتون القط والفأر أن يجذب اهتمام الأطفال على مر العصور والأجيال، اعتماده على حبكة درامية وقصة بسيطة، وعدم استخدام الحوار إلا فيما ندر، جعل الجميع يبحثون عن تردد قناة توم وجيري لمتابعة أفضل الحلقات.