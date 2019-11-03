تردد توم وجيري عبر نايل سات وأبرز شخصيات المغامرات الكرتونية بين القط والفأر Tom and Jerry

أصبحت أفلام الكرتون من أكثر الأشياء التي يُحبها الصغار، فهم يقبلون عليها ويحبون متابعتها، نظراً لما تقدمه من قصص مسلية ومضحكة، وشخصيات كرتونية جميلة مليئة بالألوان، ويعد كرتون مغامرات القط والفأر من أكثر أفلام الكرتون شعبية، لذا يبحث الجميع عن تردد توم وجيري عبر القمر الصناعي نايل سات كي يستمتع الصغار بالمغامرات الكوميدية المضحكة.

تردد توم وجيري

يعد كرتون توم وجيري هو الأقدم على الإطلاق، فقد كانت أولى حلقاته عام 1940، ولم يكن ينتوى صناع الشخصيات عمل سلسلة من الحلقات، إلا أنه بعد النجاح الباهر الذي حققته الحلقة، قاموا بعمل العديد من الحلقات، وبلغ عدد حلقات المسلسل الكرتوني Tom and Jerry حوالي 161، استطاعت أن تمتع أجيالاً بأكملها، يمكن استقبال تردد توم وجيري عبر القيم التالية: