ننشر لكم تردد قناة نادي الزمالك على النايل سات بعد إعلان مرتضى منصور انطلاقها بشكل رسمي

ازداد البحث خلال الساعات الماضية بين عشاق القلعة البيضاء عن تردد قناة نادي الزمالك الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، التي تحدد موعد انطلاقها ليكون خلال الشهر الجاري، حيث وعد المستشار مرتضى منصور أن بداية إذاعة قناة نادي الزمالك التي طال انتظارها مع الموسم الكروي الجديد 2019 – 2020 سوف يكون يوم 16 نوفمبر 2019، وأكد أن جماهير الفارس الأبيض سوف تستمتع بأبرز الصحفيين والإعلاميين الذين يظهرون على قناة الزمالك الجديدة، مثل جمال عبد الحميد وعبد الحليم على وخالد الغندور الذين تم التعاقد معهم، وفي خلال السطور التالية من هذا التقرير نقدم لكم تردد قناة الزمالك الجديدة 2020.

تردد قناة نادي الزمالك

أكد مرتضى منصور أنه سيتم إنطلاق قناة الزمالك الجديدة 2019 بالتعاون مع إعلام المصريين، وأشار إلى أنه تم التوقيع مع 4 من نجوم المنتخب المصري للانضمام إلى القناة بالإضافة إلى نجوم الزمالك القدامي والحاليين من أجل تقديم قناة تليق باسم نادي الزمالك والتي سيكون على رأس أولوياتها مصلحة النادي وجماهيره في كل أنحاء الوطن العربي، ويمكنك استقبال تردد قناة الزمالك على الريسيفر الخاص بك من خلال ضبطه على القيم التالية:

القمر الصناعي: نايل سات Nilesat.

التردد: 112019.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ: 27500-5/6.

قناة الزمالك على النايل سات

أكد رئيس نادي الزمالك أنه تفقد بنفسه الإستوديو الخاص بالقناة في مدينة الإنتاج الإعلامي للإطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة ببث برامج القناة والمحتوى الذي سيتم إذاعته بالإضافة إلى الوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بانطلاق القناة حرصاً منه على أن تكون القناة على مستوى إسم وتاريخ نادي الزمالك.