تعرف على تردد قناة الزمالك 2019 على النايل سات وموعد افتتاحها رسميًا

يترقب محبي نادي الزمالك في كل مكان معرفة تردد قناة الزمالك 2019 على النايل سات وموعد افتتاحها رسميًا، وذلك بعد أن أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنشاء قناة خاصة بالفريق تكون منبرًا إعلاميًا لكل ما يدور بداخله، ويعبر خلالها المسؤولين عن آرائهم وأيضًا الجماهير، على أن تقوم القناة بتقديم إعلام زملكاوي متميز في الفترة المقبلة، ويشارك بها العديد من المذيعيين ونجوم الزمالك السابقين وعدد من الصحفيين الرياضيين.

حظت قناة الزمالك بنسبة متابعة عالية من كافة الجمهور المحبي لنادي الزمالك ولاعبيه، وأيضًا لغيرهم من محبي كرة القدم في كل مكان، نظرًا لأن القناة تقدم أفضل وأروع التقارير الرياضية عن القناة وأروع اللقاءات والحوارات مع كبار محللي كرة القدم في كل مكان.

تردد قناة الزمالك 2019

أعلن المسؤولين عن القناة أنها ستكون مفتوحة لدى الجماهير المصرية خلال الأيام القليلة القادمة، لتُعبر عن آراء نادي الزمالك في العديد من الأمور الهامة التي تهم النادي ومحبيه في كافة أنحاء مصر والوطن العربي، وسوف تبث القناة برامجها من استوديهات قناة Dmc التي تحتوي على أحدث المعدات وأجددها، وهذا يعني استمتاع المشاهد بأفضل جودة وصورة.

ويمكن الاستمتاع بالقناة عن طريق إدخال التردد التالي :

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد، 112019.

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الاستقطاب، أفقي.

معامل تصحيح الخطأ، 5/6.

معدل الترميز، 27500.

مقدمي قناة نادي الزمالك

سوف يشارك اللاعب خالد الغندور قائد نادي الزمالك السابق والإعلامي الحالي في القناة، بتقديم برنامج يومي يتحدث خلاله عن أبرز المستجدات والأحداث والأخبار الرياضية التي تخص الفريق تحديدًا وباقي الفرق أيضًا، ويقوم الإعلامي أحمد جمال بتقديم برنامج آخر للتحدث عن أخبار نادي الزمالك.

وكان نادي الزمالك قد استأجر قناة الحدث في الفترة الماضية من أجل خروج برنامج الزمالك اليوم، والذي نجح في جذب الآلاف من المتابعين في كل مكان، ولكن أعلن خالد الغندور مقدم البرنامج أن يوم السبت الماضي 26/10/2019 كانت آخر حلقات البرنامج على قناة الحدث قبل نقله على قناة نادي الزمالك.