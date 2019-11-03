Nile Sat تردد سحري واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات “نوفمبر 2019” التردد السحري الشبكي...

يبحث مشاهدي القمر الصناعي نايل سات عن تردد واحد ينزل ويحمل جميع قنوات القمر نايل سات، وهو التردد السحري للقمر نايل سات، والذي يطلق عليه التردد الشبكي لنايل سات، فمن خلال التردد السحري الشبكي يمكنك تحميل وتنزيل جميع قنوات نايل سات بضغط واحدة، كما يبحث الكثير عن الترددات الجديدة على القمر نايل سات من خلال تحديث تحميل قنوات القمر عن طريق التردد الشبكي السحري، حيث دائما ما توجد قنوات جديدة وغير معلن عنها، فاستخدام التردد السحري لتحميل جميع القنوات التي تبث من خلال القمر نايل سات ، بالإضافة لقنوات الأقمار التي تعمل في نفس المدار أيضا.

وتجدر الإشارة أن الفنيين العاملين في مجال الستالايت يعتبرون هذا التردد سر من أسرار مهنتهم، حتى يكون الجميع في حاجة إليهم، لذلك سنشرح من خلال هذا التقرير كيفية استخدام تردد واحد يمكن من خلالة مشاهدة جميع قنوات النايل سات فالتردد السحري هو واحدة القادر على تحميل جميع قنوات نايل سات فى أقل من دقيقة، وبالتالي فإن هذا التردد هم من أهم ترددات القمر نايل سات.

ترددات جميع قنوات القمر نايل سات وطريقة التقاط القمر

يمكن التقاط إشارة جميع قنوات القمر نايل سات في حال قمتم باتباع الخطوات التي سنشرحها تفصيلا من خلال هذا التقرير، فعن طريق هذا التقرير يمكن الاستمتاع بمشاهدة أكثر من 1200 قناة بأفضل مشاهدة للصورة وأنقى صوت، كما يجب اتباع التعليمات كاملة حتى يمكنكم تحميل جميع قنوات القمر نايل سات وقنوات الأقمار التي تدور في نفس المدار.

قد يهمك أيضا التعرف على:

“رموز Bahrain sport” تردد قناة البحرين الرياضية Bahrain spor “نوفمبر 2019” على نايل سات عرب سات

كيف تفضل على أفضل إشارة لتنزيل ترددات جميع القنوات على نايل سات

أولاً يجب توجيه طبق الاستقبال التوجيه الصحيح وذلك عن طريق أحد الفنين المتخصصين، والتأكد من الحصول على أقوى إشارة ممكنة، وبعد توجيه الطبق التوجيه الأمثل، يتبقى الوصلة بين طبق الاستقبال والرسيفر، فيجب استخدام نوعية جيدة من سلك التوصيل، ويفضل أن يكون سلك نحاسي، كما يجب ألا يقل الأوم “المقاومة” عن 75 أوم، فبيانات سلك التوصيل مطبوعه على السلك، وتجدر الإِشارة أنه كلما قل طول السلك وقصرت المسافة بين طبق الاستقبال والرسيفر، كلما كانت إمكانية التمتع بصورة وصوت أفضل، وكلما زادت عدد القنوات التي يتم تحميلها باستخدام التردد السحري بدون تشويش.

Advertisements

كما يجب القيام عن طريق أحد الفنين المتخصصين من ضبط طبق الاستقبال باستخدام ترددين هامين وهما كالتالي

تردد 11603 أفقى H معامل ترميز 27500

تردد 10758 عمودي V معامل ترميز 27500

حيث أنه بالضبط الصحيح لهذين الترددين السابقين يمكن الحصول على جميع ترددات القمر نايل سات بصورة عالية الجودة، بدون انقطاع أو تشويش، وكذلك بأنقى صوت، لذلك يجب التنبيه على الفني المتخصص في اتباع ما سبق.

تردد واحد لتحميل جميع قنوات النايل سات “التردد السحري الشبكي”

كما يمكن الحصول على جميع القنوات باستخدام التردد الشبكي، والحصول على إشارة قوية لهذه القنوات، حيث يجب أولا حذف القمر نايل سات من الرسيفر، وبعد حذف القمر بذهب إلى الإعدادات أو الضبط، ثم نختار خاصية بحث الشبكة، ونختار القمر نايل سات، ونقوم بإدخال التردد الشبكي التالي:

القمر التردد الشبكي الترميز الاستقطاب النايل سات 12341 (H) 27500 6/5

وبتباع ما سبق يمكننا توفير الوقت والجهد في عملية البحث عن ترددات قنوات نايل سات، خاصة ترددات القنوات الجديدة.

طريقة تنزيل قنوات النايل سات بتردد واحد

التردد الاستقطاب معدل الترميز 12341 أفقي 27500 12341 عمودي 27500 12054 عمودي 27500 11317 أفقي 27500

ترددات جميع قنوات القمر نايل سات 2019

التقسيم الجغرافي للقمر نايل سات في حزم البث

يجب معرفة أنه على القمر الصناعي نايل سات وكذلك الأقمار التي تدور في نفس حيز الترددات يتم استقبالها على نفس الطبق الذي يستقبل النايل سات، وهذه الأقمار عي القمر يوتلسات 7,3 – يوتلسات 8 غرب توجد ثلاثة حزم للبث والتي تختلف كل منها من حيث تغطيتها في الدول العربية.

التردد 10719

التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 10719 22000 V 3/4 تلفزيون دبي

تلفزيون قطر HD

التردد 10727

التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 10727 27500 H 5/6 العربى HD

مصر الحياة

كنوز الحياة

ديالنا

إحسان

الماسة

قناة IMC

أمير الشفاء

العرب

جنة

البركة العلاجية

الشاهد HD

الفتح

دعوة

العفاسى

الأنيس

سات 7 أكأديمي

الملكوت

تيلى ماروك

الأوحد

كوردستان

لانا تى فى

تردد 10758

التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 10758 27500 V 5/6 ابن عثيمين

الأماكن دراما بدوية

صدى

صفا

المعالى

كورد ماكس HD

المستقبل

تردد 10777

التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 10777 27500 H 5/6 فييد HD

الصحة والجمال

ال بى سى سات LBC

كايرو دراما

كايرو سينما

العراقية التعليمية

التونسية الثانية

تردد 10796 , V , 27500 , 5/6

التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 10796 27500 V 5/6 التونسية الأولى

تلفزيون السودان

اى تى ڤى ATV

فييد 4

الأماكن

فييد

تردد 10815 , H , 27500 , 5/6

التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 10815 27500 H 5/6 معجزة

قناة افريقيا الشمالية CNA

ليبيا الأحرار

أغابى

ساهر كوردى

البصيرة

باسم الكربلائى

ليبيا الأحرار HD

المغاربية

الأسرار

منهاج النبوة

الشادى

المجد

المحبة

سى تى ڤى CTV

نورسات الشباب

المغاربية 2

هى

بيثيل

إيفانجيليكال

شيرست أرمى

سى جى تى ڤى CJ

مارسيل

نورسات

جيسوس

مازير سماى

تردد 10834 , V , 30000 , 3/4

التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل الترميز القنوات 10834 30000 V 3/4 باقة او اس ان المشفرة OSN

10853 , H , 27500 , 5/6

التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 10853 27500 V 5/6 اون لايڤ HD

اون اى HD

اون سبورت HD

اون لايڤ

اون اى

اون سبورت

اون دراما

10873 , V , 27500 , 5/6

التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 10873 27500 V 5/6 الرحمة

ليبيا الحدث

فاميلى دراما

اليوم دراما زمان

تى ار تى كوردى TRT

قناة الرعب SCARE

نارت

الأردن اليوم

أديس ابابا

جامعتنا

النور

بيبى

قناة ALL

السلام المصرية

ليبيا’س

آنجل عربية

الساعة مسرح

فلسطين اليوم

تلفزيون بريبير

شاروخان هندي

كلاكيت دراما زمان

10892 , H , 27500 , 3/4

التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 1089 27500 H 3/4 أفاق HD

أم كلاسيك

سينما برو

الغدير

توك توك أفلام

روسيا اليوم

سينما 1

او تي ڤى لبنان OTV

سامراء

والطة الإثيوبية

الشرقية نيوز HD

الشرقية نيوز

روداو كوردي HD

آسيا

الأيام

10922 , V , 27500 , 5/6

التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القنوات 10922 27500 V 5/6 إماما رضا HD



سا فاميلى

الأقصى

سى بى سى بنة

الشروق أخبار الجزائرية

الشروق العامة الجزائرية

بيور

باهية

الحياة

الهداف

نوميديا

الجزائرية وان

المستقلة

البلاد

شمس

الفجر

الحرمين

10930 , H , 27500 , 5/6

عمان تي فى HD

النعيم

الأردن الرياضية

مودة

نور الخليج

الاتجاه

الطارق

كنوز الطبيعة

الهدى

كنوز الشفاء

الدوائية للرقية

خليج العرب

الرقية الشرعية

الطب النبوي

سر الشفاء

كنوز الروحانيات

سجود

النجباء

عيون الوطن

أي وان الأردن

10992 , V , 5000 , 9/10 | HD | حزمة المغرب العربي

الشروق أخبار الجزائرية HD

الشروق العامة الجزائرية HD

11033 , V , 5000 , 7/8 | حزمة المغرب العربي

أمل تي في

11158 , V , 5000 , 9/10 | HD | حزمة المغرب العربي

سمارت أف أم

11219 , H , 27500 , 5/6

ال تي سي LTC

بانوراما فيلم ( PNC )

الجامعية JBC

أي أس تي ڤى ES TV

شباب تي ڤى

11227 , V , 27500 , 5/6

القاهرة

القنال

الإسكندرية

الدلتا

الصعيد

طيبة

مصر الزراعية

تلفزيون اليمن

11258 , H , 27500 , 5/6

المغاربية الأولى

المغاربية الثانية

الحلبة

سينما 2

يمن شباب

ميكى

البيت بيتك سينما

مى سات

ساوثرن

الوعد

يمن سما

الحياة القبطية

كلاكيت دراما

كلاكيت دراما زمان

الحرة

الحرة HD

الحرة عراق

الحرة عراق HD

11277 , V , 27500 , 2/3 | HD

باقة او اس ان المشفرة OSN

11296 , H , 27500 , 3/4

روتانا خليجية

روتانا كلاسيك

روتانا دراما

روتانا سينما مصر

روتانا سينما السعودية

الرسالة

11315 , V , 27500 , 5/6

كراميش

طه

زيتونة

الجميلة

الشريعة

السعودية ضد الإرهاب

جرين لايڤ & نبراس

ام بى كود

طيور الجنة

المعارف

القدس

ام دى MD

المسار الأولى

حقوق الإنسان Unrwa

نور الأردن

الاردن لقاء

سهيل

عدن

11334 , H , 27500 , 5/6

رسالة الإسلام

بيتى

الفرسان

القسيم

الإرث النبوى

سمسم

شام تى فى

شام اف ام

ليبيان

كيف

اى ان بى ANB

ليبيا وان

الواقع

11354 , V , 27500 , 5/6

ام تى اى 3 عربية MTA 3

الأرثزقسية الإثيوبية EOTC

كورديستان 24 HD

صوت الإطراء

كوردستان 24

سيرا كوردى Cira

روناهى كوردى

الحوار التونسى

سات 7 كيدز

سات 7 عربية

الكارمة

نورسات

أطفال ومواهب

أرين كوردى

الرقية

دزاير 16

الأنوار

11373 , H , 27500 , 2/3 | HD

باقة او اس ان المشفرة OSN

11392 , V , 27500 , 5/6

اسيا الاخبارية

طيور بيبى

الميادين

إيران صفوى

الراصد

إسطنبول

السورية الإخبارية

وصال فارسى

الإيمان

الكوفية

الكوثر

وصال عربى

ليبيا الرسمية

تى ار تى عربية TRT

11411 , H , 30000 , 3/4 | HD

باقة او اس ان المشفرة OSN

11430 , V , 27500 , 5/6

اتش سى المصرية HC

النهار +2

فلسطين مباشر

القاهرة والناس 2

الغد أخبار HD

الغد أخبار

مجان

أزهرى

صدى البلد دراما

الندى

تن تى ڤى TEN

11449 , H , 27500 , 5/6

دى ام سى العامة

دى ام سى سبورتس

دى ام سى دراما

دى ام سى العامة HD

دى ام سى سبورتس HD

11474 , V , 27500 , 3/4 | حزمة المغرب العربى

الأولى المغربية HD

الأولى المغربية

الثانية المغربية 2M

الرياضية

الرابعة

الخامسة

السادسة

الأمازيغية

ميدى وان HD

العيون

11488 , H , 27500 , 5/6

أوسكار سينما

الثانية المصرية

قطر اليوم

النهار وان

النهار دراما

سى بى سى CBC

سى بى سى دراما

سى بى سى سفرة

إكسترا نيوز

11515 , V , 27500 , 2/3 | HD | حزمة المغرب العربى

المغاربية HD

السادسة المغربية HD

الرابعة المغربية HD

الأولى المغربية HD

الرياضية المغربية HD

الأمازيغية المغربية HD

11526 , H , 27500 , 5/6

ام سينما

أحوازنا

كى تى او KTO

المصراوية أفلام

بلقيس

العالم أخبار

السعودية 24

الساعة أفلام

ستار سينما 1 & 2

مصدر

شهرزاد الخير

بيلودى أفلام

النصر تشاد

ليبيا تى ڤى

المنبر

اى يو سى IUC

النبأ HD

ميكى تى فى

11559 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المغرب العربى

العربية HD

العربية الحدث

ام بى سى 1

ام بى سى 4

ام بى سى 3

ام بى سى أكشن

ام بى سى 2

ام بى سى ماكس

ام بى سى بولييود

ام بى سى دراما

11564 , H , 27500 , 3/4

لا يحمل قنوات حاليا

11595 , V , 27500 , 3/4 | حزمة المغرب العربى

لا يحمل قنوات حاليا

11603 , H , 27500 , 5/6

الطليعة

ليبيا الوطن

سينما 2

كربلاء

حبيشة

سيما على بابا

كوكى كيدز

السورية التربوية

أورينت

توك توك سيما

طلقة هندى LCD MOVIES

الصراط

الساعة كوميدى

الشاشة سينما

سوريا تى فى

سوريا تى فى HD

القناة 9

11634 , V , 27500 , 3/4 | HD | حزمة المغرب العربى

لا يحمل قنوات حاليا

11641 , H , 27500 , 5/6

اى فيلم إيران بالعربية

الإتحاد

الولاية

الثقلين

هدهد عربى

امام على HD

الإشراق

البينة

دو تشانيل

القمار

منهاج

بريس

11660 , V , 27500 , 2/3 | حزمة المغرب العربى

كرتاج بلس

التونسية الأولى

التونسية الثانية

الحوار التونسى

تونسنا

التاسعة

ام تونسيا

تلفزة

الجنوبية

الإنسان

حنبعل

11680 , H , 27500 , 5/6

الجزائرية الأرضية ( مشفرة بنظام بيس BISS ) PROGRAMME NATIONAL

الجزائرية الثانية Canal Algerie

الجزائرية الثالثة A3 TV

الأمازيغية TV4

القرآن الكريم TV5

الجزائرية الثالثة HD

11682 , V , 4814 , 5/6 | حزمة المغرب العربى

لا يحمل قنوات حاليا

11727 , H , 30000 , 3/4 | HD

باقة او اس ان المشفرة OSN

11696 , V , 1200 | حزمة المغرب العربى

تردد خاص بخدمات الداتا

11727 , H , 30000 | HD

باقة او اس ان المشفرة OSN

11747 , V , 27500 , 3/4

المصرية التعليمية EEC

تلفزيون إريتريا ERI TV

صحتى

بلادى

الفرات

سڤن سى عراق

11766 , H , 27500 , 5/6

الأولى المصرية HD

ليبيا الرياضية

القاهرة والناس 1

الحرة عراق

الأولى المصرية

نايل فاميلى

الفضائية المصرية

بى بى سى إنجليزى BBC

11785 , V , 27500 , 3/4

سبيس تون

سى ان بى سى عربية

كويست عربية

الشرقية تى ڤى

11804 , H , 30000 , 3/4 | HD

باقة او اس ان المشفرة OSN

11823 , V , 27500 , 5/6

الحرة

تلفزيون فلسطين

ام بى سى مصر 2

العراقية الإخبارية

فلسطين اليوم

المحور

الحدث اليوم

صدى البلد

11843 , H , 27500 , 5/6

دايركت

نايل تى ڤى

نايل سينما

نايل كوميدى

نايل دراما

نايل سبورت

نايل الثقافية

ماسبيرو زمان

فنون

دريم 2

11862 , V , 27500 , 2/3 | HD

باقة او اس ام المشفرة OSN

او اس ان باركر OSN Barker ( قناة مفتوحة )

11881 , H , 30000 , 3/4 | HD

باقة او اس ان المشفرة OSN

11900 , V , 27500 , 5/6

إياك نعبد

المجد العامة

تى ڤى سانكيم TV5 MONDE

الفتح قرآن

دويتش ڤيلا عربية DW

السعيدة

نجوم اف ام تى ڤى

11919 , H , 27500 , 3/4 | HD

الكأس والدورى وان HD ( مفتوحة )

الكأس والدورى تو HD ( مفتوحة )

الكأس والدورى ثرى HD ( مشفرة )

الكأس والدورى فور HD ( مفتوحة )

11938 , V , 27500 , 5/6

ناشيونال جيوجرافيك كيدز أبوظبى

ام بى سى 2

ام بى سى بولييود

سيتروس

حواس

تلفزيون أبوظبى

زى أفلام

زى ألوان

بى فور يو أفلام B4U PLUS

الشلال

الآن

الشرقية HD

11958 , H , 27500 , 5/6

ديالنا

دزاير 3

دزاير أخبار

الريان القديم HD

زواج

الإستقامة

هنا بغداد

رؤية HD

الأردن HD

العراقية الوطنية

المملكة HD

11977 , V , 27500 , 5/6

دويتش فيلا الألمانية DW

فرنسا 24 بالإنجليزية

سكاى نيوز عربية

سكاى نيوز عربية HD

بينونة HD

11996 , H , 30000 , 3/4

باقة او اس ان المشفرة OSN

12015 , V , 27500 , 5/6

ميدى وان أخبار

تلفزيون الصين

تلفزيون الصين بالعربى CGTN

تلفزيون اليابان NHK

ام بى سى مصر

الحياة +2

المغربية الثانية 2M

المرقاب

12034 , H , 27500 , 5/6

قناة ART حكايات كمان HD ( قناة مشفرة )

قناة ART حكايات 1 ( قناة مشفرة )

قناة ART حكايات 2 ( قناة مشفرة )

قناة ART أفلام 1 ( قناة مشفرة )

قناة ART أفلام 2 ( قناة مشفرة )

قناة ART سينما ( قناة مشفرة )

إقرأ

سيما

الأردنى

العراقية الطبية

الخبر

المصالح

سومرية أخبار

الأردن ديرتنا

دزاير 24

دجلة العراقية

البغدادية الآن

المملكة

12054 , V , 27500 , 5/6

فضة تى فى

فضة قرآن

وار Waar

وار Waar HD

نايل تى فى

الأنوار

الناس

المجد قرآن

12073 , H , 30000 , 3/4 | HD

باقة او اس ان المشفرة OSN

12092 , V , 27500 , 2/3 | HD

أبوظبى سبورت 3 HD ( مشفرة )

أبوظبى سبورت 4 HD ( مشفرة )

أبوظبى سبورت 5 HD ( مشفرة )

أبوظبى سبورت 6 HD ( مشفرة )

دبى سبورت 4 HD ( مشفرة )

إيدج سبورت HD ( مشفرة )

أبوظبى دراما + HD ( مشفرة )

دبى سبورت 5 HD ( مشفرة )

12111 , H , 27500 , 3/4

تلفزيون عمان

تلفزيون عمان HD

عمان الرياضية

عمان الرياضية HD

عمان لايف

عمان لايف HD

عمان الثقافية

عمان الثقافية HD

12130 , V , 27500 , 5/6

تلفزيون الجديد

تيلى لبنان

12149 , H , 27500 , 3/4

السعودية الأولى

السعودية الرياضية 1

السعودية الإخبارية

أجيال

القرآن الكريم

السنة النبوية

قناة SBC

12169 , V , 27500 , 5/6

صدى البلد 2

الطيب

الصحراء الإبل

العربية أخبار

العربية الحدث

12188 , H , 27500 , 5/6 | HD

الهدى HD

العراقية العامة HD

ان بى ان NBN HD

12207 , V , 27500 , 3/4

الهلال السودانى

الحياة الحمراء HD

بى بى سى عربى

الحياة الحمرا

فرنسا 24 بالعربية

الحياة والناس

المغربية الأولى

نسمة

الصحراء

12226 , H , 27500 , 5/6

عجمان

زاد كانا

ماجد كيدز

الإمارات

أبوظبى الرياضية 1

أبوظبى الرياضية 2

ناشيونال جيوجرافيك أبوظبى

أبوظبى دراما

سى ان ان CNN

تشينا عرب CA TV

كارتون نتوورك عربية

بى فور يو بلس B4U PLUS

12245 , V , 27500 , 2/3 | HD

بى ان سبورتس 10 ( مشفرة )

بى ان سبورتس الإخبارية ( مفتوحة )

بى ان سبورتس جلوبال ( مفتوحة )

بى ان سبورتس ماكس 1 ( مشفرة )

بى ان سبورتس ماكس 2 ( مشفرة )

بى ان سبورتس ماكس 4 ( مشفرة )

12265 , H , 27500 , 2/3 | HD

بى ان سبورتس ماكس 3 ( مفتوحة مؤقتا )

بى ان سبورتس 1 & 2 & 3 & 4 ( مشفرين )

12284 , V , 27500 , 5/6 | HD

السعودية 1 HD

السعودية للقرآن الكريم HD

السعودية للسنة النبوية HD

السعودية الإخبارية HD

أجيال HD

السعودية الرياضية 1 HD

السعودية الرياضية 2 HD

12303 , H , 27500 , 5/6

لا يحمل قنوات حاليا

12322 , V , 30000 , 3/4 | HD

ناشيونال جيوجرافيك كيدز HD

دبى سبورت 1 HD

تلفزيون دبى HD

دبى للسباقات 1 HD

تلفزيون مدنى

دبى زمان

عجمان

سما دبى HD

الظفرة HD

الفجيرة HD

12341 , H , 27500 , 5/6

الموصلى

آفاق

أمهارا أثيوبيا

بانوراما دراما 1 PNC

بانوراما دراما 2 PNC

بانوراما فود PNC

الأهلى المصرى

العهد

12360 , V , 27500 , 5/6

السومرية

الواحة

إماجين موڤيز

النهار الجزائرية

ال دى سى لبنان LDC

ام تى ڤى لبنان MTV

الغد المشرق

الرشيد

سميرة

دزاير

جائزة دبى للقرآن الكريم

شدى

12380 , H , 27500 , 5/6

المسار

أورميا أثيوبيا OBN

العراقية الرياضية

تيلى تشاد

العاصمة 2 ( تيستى فود )

العاصمة 1

الرافدين

12399 , V , 27500 , 5/6

العراقية الانتخابية

الأجواء الجزائرية

الهقار الجزائرية

مكة

الديار

رؤيا

ليبيا 218 أخبار

أهل القرآن

ليبيا 218

كركوك الآن

الأردن سوق

الأردن الآن

تلفزة أعماق الوطن

اعمار سوريا

سوريا الطبية

كنوز الجنة ( الطيب النبوى )

الطب العربى

خليج العرب 3

سما الأردن

قناة 24 VOA

الرقية 2

الوادى

الأردن المناصير

الأردن أمن

الأردن أدواء

الحقيقة الدولية

الحقيقة

البودى

دزاير 25

12418 , H , 27500 , 3/4

تلفزيون دبى

دبى وان

دبى سبورت 2

دبى سبورت 3

دبى للسباقات

سما دبى

نور دبى

دبى زمان

12437 , V , 27500 , 5/6

شبكة أخبار العرب ANN

ديوان

جامعة القاهرة

العراقية العامة

الأنبار

الحياة مسلسلات

العراقية كوردى

12467 , H , 27500 , 2/3 | HD

تلفزيون أبوظبى HD

الإمارات HD

ماجد كيدز HD

أبوظبى دراما HD

أبوظبى الرياضية 1 HD

أبوظبى الرياضية 2 HD

ياس تى ڤى HD

ناشيونال جيوجرافيك أبوظبى HD

12476 , V , 27500 , 2/3 | HD

بى ان سبورتس 5 & 6 & 7 & 8 & 9 ( مشفرين )

ثانيا : ترددات قمر يوتلسات 8 غرب

10971 , H , 27500 , 5/6

ليبيا الإخبارية

عدن سكاى

العربى

الإباء

العقيلة

هلا مصارعة

تى ار تى وورلد TRT WORLD HD

الولاء

منهاج

الفيض

10971 , V , 27500 , 3/4

الجزيرة

الجزيرة مباشر

الجزيرة بالإنجليزية

الجزيرة الوثائقية

الجزيرة مباشر ( مصر X )

قطر تى ڤى

الريان

11013 , H , 27500 , 5/6

المسيرة

الحجة

شذرات وطنية

فلسطين

هبرون سات

الولاية هاوسة

مكملين

الساحات

النبأ

الأقصى

وطن

الميادين

11013 , V , 27500 , 5/6

الشارقة

الشارقة HD

الشرقية من كلباء

الشرقية من كلباء HD

الوسطى HD

الشارقة الرياضية

الشارقة الرياضية HD

11054 , H , 27500 , 2/3 | HD

باقة او اس ان المشفرة OSN

11054 , V , 27500 , 2/3 | HD

الكويت الأولى HD

الكويت الثانية HD

الكويت الرياضية HD

الكويت الرياضية بلس HD

الإثراء HD

العربى الوثائقية HD

المجلس HD

القرين HD

11096 , H , 27500 , 5/6

شالوم الاثيوبية

الكرامة

الكرامة مى 1

يسوع الرائع Jesus

الوحى

موا MOA

لمسات

النبأ HD

النبأ

فلكسات

هولى سبيريت

تياترو أفلام

شاريتى Charity

الفادى

الحرية

الأنوار 2

مصر البلد

الأنس

كالى أوادى Kale Awadi

لوجوس

الغرى

الكرازة

فاڤوار

ساڤيور

شيرست لايف

العراق المستقبل

بريسنس

فاريس إثيوبيا

جى ام ام GMM

نور الشرق

نور القداس

نور مريم

11096 , V , 30000 , 3/4 | HD

باقة او اس ان المشفرة OSN

OSN LIVING ( مفتوحة )

11137 , H , 27500 , 3/4 | HD

كانال فور الكردية

الفرات

أڤا تى ڤى AVA HD

كابيتال بيزنس HD

بيلستانك HD

ليبيا المستقبل HD

الحدث HD

تركمانلى HD

كوردستان تى ڤى HD

زاجروس HD

زاجروس

الفلوجة HD

شدى HD

ليبيا بانوراما HD

الحياة توازن

11137 , H , 27500 , 5/6

نايل سات برومو

11179 , H , 27500 , 5/6

زنوبيا

مرجعيات 2

دكتور أبو النصر

فور جى فيلم

فور جى سيما

الأسطورة أفلام

حريم السلطان دراما

سينما تيوب

سما سوريا

حكاية

مسلسلات تيوب

فور جى دراما

جولد

دوللى مسلسلات

فور جى أفلام

تتح

السورية الأولى

سوريا دراما

سهر هندى

سيما تيوب

قرآن

بيبلى توولز

فور جى كلاسيك

نجوم الشام

سوريا اف ام تى ڤى

كاميشلو

الدواء الشافى

الجماهيرية

11471 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى

العربية أخبار HD

العربية الحدث

ام بى سى 1

ام بى سى 4

ام بى سى دراما

ام بى سى بولييود

ام بى سى 2

ام بى سى أكشن

ام بى سى 3

ام بى سى مصر ( مشفرة بنظام بيس BISS )

ام بى سى مصر 2 ( مشفرة بنظام بيس BISS )

11513 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى

اى بى سى 3 أثيوبيا EBC

اى بى سى 1 أثيوبيا EBC

أديس أثيوبيا Addis

أورميا أثيوبيا OBN

تايجراى Tigray

ساوثرن Southern

أمهارا Amhara

اى بى اس EBS

فانا تى ڤى HD

فانا تى ڤى

كانا Kana

والطة Walta

موى أثيوبيا MOE

11555 , V , 27500 , 3/4 | حزمة المشرق العربى

حضرموت

سند

الوسام

الكاظمى

مارينا HD

العدالة ATV

البوادى

رواسى

الصباح

المهدى

الخرطوم

الفلوجة

القناة الطبية المصرية MEC

سوريا الحرة

هنا الانبار

هنا صلاح الدين

دى ام ام DMM

سيلفى

مسايا

11595 , V , 27500 , 3/4 | حزمة المشرق العربى

أنوار الروحانيات

حلب اليوم

ناهو أثيوبيا Nahoo

طيبة

منارة العرب 2

ام درمان

مونديال

الجسر

سوريا الحرة

جى تى ڤى أثيوبيا JTV

الثناء

هنا الأنبار

الرشد

المعرفة

صلاح الدين

اى بى اس اثيوبيا EBS

الفيح أثيوبيا Aleph

اى بى سى ABC

أحوازنا

11636 , V , 27500 , 3/4 | حزمة المشرق العربى

العربى HD

العربى

توحيد

كوجى

الكارمة مى بلس

ستيرك

اى ان بى ANB

أرمينا ABN

مكملين 2

وينر واى

اللؤلؤة

فاريس

عرارة

11678 , V , 27500 , 3/4 | حزمة المشرق العربى

صلاح الدين

سكوب

آيات

الراى

البحرين HD

البحرين الدولية

الكويت الأولى

الكويت الثانية

الكويت سبورت

اليرموك

البحر الأحمر

12521 , H , 27500 , 2/3 | HD

الجزيرة HD

الجزيرة بالإنجليزية HD

الجزيرة الوثائقية HD

الريان HD

12521 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى

كلاكيت كوميدى

كلاكيت أفلام

كلاكيت سينما

كربلاء قرآن

ان ار تى 1 كوردى NRT HD

ان ار تى 2 كوردى NRT HD

أموزجارى

بانجواز

الموقف

ان ار تى عربية NRT HD

بايام عراق

12562 , H , 27500 | HD

طيبة

طيبة التعليمية

طيبة قران

الأنيس

الأنس

ليبيا القران

محبة

طيبة أشبال

12562 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى

فاميلى سينما

كايرو وان أكشن

الشباب اليوم EBC

نيو دريم

صوت العرب تى ڤى

سعودية 22

سعودية 24 سبورت HD

سعودية 24 سبورت

الشاشة كلاسيك

صوت مصر

ام سينما

الساحة

الساحة الإبل

نجوم هوليود موڤيز

نجوم هوليود رعب

فور جى سينما

الساعة سينما

الساعة دراما

الساعة كلاسيك

فاميلى حكايات

الشاشة دراما

الشاشة كوميدى

الشاشة فيلم

الشاشة مسلسلات

الشمالية

12564 , V , 27500 | HD | حزمة أوربا

التردد متوقف حاليا

12604 , H , 27500 , 5/6

روداو كوردى Rûdaw

دوشة سينما

سبيدا Speda

اس اب ان جلوبال SBN

الكلمة

وسط البلد أفلام

دى موڤيز رعب

سبايدر أكشن

زووم كيدز

موڤيز هندى

شفاء الرحمن

زووم سينما

دى سينما

بلاى دراما

اليوم أفلام

اليوم سينما

صدى الحياة

شيرست

كورد ماكس شو HD

ليبيا 24

الحوار

دودو كيدز

الزعيم

الشرق

ڤين VIN

ليبيا اليوم

12604 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى

جنوبنا

أزداى الإيرانية

كوريك

سما الموصل

الرقيب أخبار

إمام حسين 2

عشتار

مانيو شات

العالم أخبار

نينوى الغد

نور مسقط

حكواتى

اى ان ان أثيوبيا ENN

نت تى فى كورد HD

العراق الان

العهد 2

السلام العراقية

الفرقدين

اليمن اليوم

المسيرة مباشر

افريكا تى فى وان

12645 , H , 27500 , 5/6

مساواة

فلسطين أخبار

معا

فلسطين مباشر

تلفزيون فلسطين

الفلسطينية

عودة

كيو او يو التعليمية QOU

فضائية النجاح NBC

فلسطين الرياضية

12645 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى

لا يحمل قنوات حاليا

12655 , V , 5000 | HD | حزمة أوربا

12683 , V | حزمة أوربا

التردد متوقف حاليا

12687 , H , 27500 , 5/6

الحوزة العلمية

كورد سات تى ڤى HD

كورد سات أخبار HD

كورد سات تى ڤى

كورد سات أخبار

روجاڤا تى ڤى

جالى كردستان

اليمن التعليمية

سوريو Suroyo

اليمن تى ڤى

سبأ

عدن

الإيمان

هيلهيلوك كيدز

اى 24 أخبار ( إسرائيلية ) MPEG 4

المنبج

النبأ الليبية

الأهواز

12688 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى

الخرطوم

الملاعب الرياضية SUDAN SPORT

الجزيرة الخضراء

سودان كونيلدج

المعرفة السودانية

سودانية 24

النيل الأزرق BN

الشروق السودانية

ساهور

الإستجابة

الشمالية السودانية

العالمية

القبة الخضراء

كيلا

ام درمان

البحر الأحمر

تلفزيون السودان

12728 , V , 27500 , 5/6 | حزمة المشرق العربى

كورد سات HD

كورد سات نيوز HD

شعب كردستان

كركوك

نايل سات برومو HD

12728 , V | حزمة أوربا

التردد متوقف حاليا

12729 , H , 27500 , 5/6 | HD

نايل سات بروم

في حال عدم تمكنكم من استخدام التردد السحري بالطريقة الصحيحة وكان لديكم أي استفسار أو تساؤل، يمكنكم ترك تعليق بالمشكلة التي واجهتكم، وسنجيب على جميع ما يصل إلينا من تعليقات.