||ألتقط|| أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2019 على نايل سات وتابع لقاءات الجولة...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز في مصر والوطن العربي يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي لمتابعة أخر الأخبار الرياضية على مستوى العالم ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد للقناة وأهم المنافسات التي تتابع أخبارها وأهم البرامج التي تبث من خلال شاشتها.

تستكمل اليوم مباريات الجولة الحادية عشر من مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، بلقاءين هما الأول كريستال بالاس ضد ليستر سيتي، والثاني مباراة ايفرتون ضد توتنهام وكانت الجولة الحادية عشر قد انطلقت أمس السبت.

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة كريستال بالاس/ ليستر سيتي 16.00 بتوقيت القاهرة،17.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 2 الدوري الانجليزي ايفرتون / توتنهام 18.30 بتوقيت القاهرة،19.30 بتوقيت المملكة بي إن سبورت HD 2 الدوري الانجليزي بلد الوليد/ مايوركا 13.00 بتوقيت القاهرة،14.00 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 3 الدوري الأسباني فيا ريال/ اتلتك بلباو 15.00 بتوقيت القاهرة،16.00 بتوقيت السعودية بي أن سبورت HD 3 الدوري الأسباني

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية