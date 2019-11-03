“أخبار” تردد قناة أبو ظبي 1,2 الرياضية 2019 Abudhabi sport لمتابعة مباريات ذهاب دور ال16...

“قناة أبو ظبي الرياضية” هي قناة عربية إماراتية، تابعة لشركة أبو ظبي للإعلام، وتقدم القناة الأحداث الرياضية المهمة والحصرية، على شاشتها على مدار اليوم وطوال أيام الإسبوع، وتهتم إدارة القناة بمشاهديها من عشاق الرياضة عامة وعشاق رياضة كرة القدم خاصاً، وتقدم كل ماهو جديد وبصورة عالية الجودة، ولذلك تبث قناة أبو ظبي الرياضية 1و2 محتواها بصيغة HD، لضمان سلامة البث وسهولة الوصول لتردد القناة وجذب المشاهد لمتابعتها.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1,2، نقدمه لمتابعينا الكرام حتي يتم ضبطها بسهولة، حيث تقوم شاشة القناة بعرض العديد من المباريات الهامة، وعدد من البطولات لكرة القدم و أشهرها البطولة العربية المقامة حالياً، والتي يشارك فيها كبار الفرق العربية ويتابعها عدد كبير من عشاق كرة القدم، فهي القناة التي لها الحقوق الرسمية لبث مباريات بطولة “كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

مباريات اليوم “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”

الاتحاد السكندري/ المحرق الساعة 8 مساءً ذهاب دور ال16 أولمبيك آسفي/ الترجي الرياضي الساعة 8 مساءً ذهاب دور ال16

تردد قناة أبو ظبي 1و2 الرياضية على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12226 H 27500 نايل سات

قناة أبو ظبي الرياضية، تهتم بمتابعيها وتنقل لهم أهم وأخر الأخبار الرياضية للمسابقات المقامة على الصعيد العربي، وخاصةً المسابقات الخاصة برياضة كرة القدم، بالإضافة لسباقات الخيل والهجن، و بطولات التنس وغيرها من الرياضات المتنوعة، وذلك لترسيخ مبدأ حب الرياضة وأهميتها في بناء الجسم والعقل، وتنمية لمهارات الشباب العربي بالمنطقة.

تهتم قناة أبو ظبي بنوعية ومضمون وشكل، المحتوي المقدم على شاشتها مع وجود عدد متميز، من المراسلين والمحللين ومقدمي البرامج الرياضية، على درجة عالية من الدقة والكفاءة والحرفية، في نقل الأحداث الرياضية أول بأول، ووجود إستديو تحليلي متميز، للمباريات التي تبث من خلالها يقدم قبل المباراة وبعدها، في متابعة وتحليل للفنيات ونتائج المباريات.