تردد قناة الأطفال توم وجيري الجديدة وأهم مميزات حلقات القط والفأر الممتعة

تردد قناة توم وجيري للأطفال والإستمتاع بالكارتون الخاص بتوم وجيري الذي يعشقة الأطفال والكبار منذ عشرات السنين، أصبح هذا التررد متاح الأن على القمر الصناعي النايل سات، ويمكن إستقباله بسهولة ومشاهدة الصراع الأذلي بين القط والفأر والذي لا ينتهي بفوز أحدهما ، بل بتجدد الصراع كلما خبت ناره بينهما مع دخول عناصر جديدة في اللعبة لإشعال الصراع أكثر.

تردد قناة توم وجيري

تحرص القناة على تحديث التردد دائما حتى لا تتوقف القناة عن الظهور، من أجل متابعيها الذين أصبحوا بالملايين في العالم العربي وغيره والتردد هو: القمر الصناعي – النايل سات – التردد 11354 – الاستقطاب – عمودي – معامل الترميز – 27500 الاتجاه 5/6

برامج توم وجيري

تعتمد قناة توم وجيري على الكارتون الشهير والصراع الذي لا ينتهي ولكنه يبث في نفوس الاطفال حب المحاولة وعدم الإستسلام للفشل وأن كل شخص يمتلك من المهارات ما يمكنه من مواصلة التقدم، وأن العقل هو الذي يجب أن يسيطر على الإنسان من أجل ان يفوز في النهاية، بالإضافة إلى البرامج الأخرى التي يستمتع بها الأطفال والتي يتعلمون منها الكثير من القيم والمبادئن كما يتعلم أطفال ما قبل المدرسة الكثير من المفردات والحروف والاشكال.