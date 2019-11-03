تردد قناة طيور بيبي الجديد Toyor baby 2019 للأطفال متابعة الاغاني المسلية للصبيان والبنات

نقدم لكم عبر موقعنا اعرف كوره تردد قناة طيور بيبي الجديد لذا نسألكم هل لديكم قناة طيور بيبي الفضائية على تلفازك، إذا كانت إجابتك لا، أنصح بالبحث عنها حالاً وسوف نوافيك بالتردد، ولا تحرم أطفالك متعة المشاهدة والتعلم والترفيه، والبعد عن القيام بالأشياء الضارة أو مضايقة الأمهات بطلبات لا تنتهي، وسوف نوضح لك الأسباب.

تردد قناة طيور بيبي الجديد

قناة طيور بيبي من أولى القنوات الفضائية التي اعتمدت على الأطفال كلية في تقديم برامجها، وأغانيها المتعددة ومنها الأغاني الترفيهية والأغاني التعليمية، والأناشيد الدينية، إذن هي قناة متنوعة تقوم بجذب الطفل حسب رغباته وحسب اهتمامات الأسرة التي وضعتها داخل هذا الطفل، وتعتمد على ملكات الأطفال ومواهبهم وتعمل على تنميتها.

وإعطائهم الجرعات التعليمية المناسبة لأعمارهم المختلفة، وهي تخاطب الطفل بمفهوم الطفل وتحترم عقليته وتجيب على تساؤلات كل طفل وتتواصل مع الأطفال من خلال القناة وموقعها الإلكتروني وكذلك من خلا مشاهدة ما يفوت الطفل من اليوتيوب، ومن خلال صفحات القناة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تردد قناة طيور بيبي

تحرص القناة الفضائية الأولى للطفل في العالم العربي قناة طيور بيبي لفئة الأطفال الصغار وخاصة طفل ما قبل المدرسة التي لم تلوث فطرته على تحديث ترددها دائما بما يتواكب مع تكنولوجيا العصر والحفاظ على جودة الصورة وسرعة الاستجابة وعدم التشويش أو الانقطاع.

التردد: 11315. / القمر الصناعي: نايل سات./ الاتجاه: عمودي 5/6. / معدل الترميز: 27500.