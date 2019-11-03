تردد قناة توم وجيري الجديد لعرض الكرتون على النايل سات carton tom and jerry

نقدم لكم عبر موقعنا اعرف كوره تردد قناة توم وجيري الجديد حيث أننا عرفنا ونحن في الصغر أن توم وجيري ليسا قطا وفأر ولكن هما الكون كله الذي يدور في فلكهم والصراع الكوميدي الذي يضحكنا لدرجة أننا نقوم إلى الشاشة لكي نمسك القط ونبعده عن الفأر، هذه الذكريات لا تنتهي مع الكبر بل نراها في مشاهدة أطفالنا واستمتاعهم بهذا الصراع وتعاطفهم مع الجانب الضعيف.

تردد قناة توم وجيري الجديد

نحرص دائما على متابعة تردد قناة توم وجيري حتى لا تفوت أطفالنا حلقات توم وجيري خاصة الجديدة منها، وأيضاً باقي البرامج الجميلة التي تقدمها القناة سواء في المسابقات أو الترفيه أو حلقات الكرتون المختلفة.

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

توم وجيري

توم وجيري ليس مجرد قط وفار يقوم بينهما الصراع الذي رأيناه على مدار سنوات ويضل يراه أطفالنا وسيظل متواجدا على التلفاز ما دامت القناة تعمل، ولكن هذا الكرتون هو مزيج من الكوميديا، والدراما والترفيه الذي يحث الأطفال على بعض القيم على الرغم من مقالب الفأر المستمرة والتي تستفز القط، وتجعله يبحث عن الطرق الكثيرة وإقامة الحيل والفخاخ المختلفة للإيقاع به وجعله مأدبة طعام فاخرة له.