تردد قناة توم وجيري الكارتون الكوميدي الأكثر تميزًا وفوائده للطفل

مع موسم المدارس يبحث الآباء عن تردد قناة توم وجيري للترفية والترويح عن الأطفال في الأوقات الدراسية فكارتون القط والفأر من أبرز المسلسلات الكارتونية المحبة للأطفال وهي سلسلة أفلام أمريكية كارتونية صغيرة فازت في الفترة من 1940م حتى 1960م بعدد من جوائز الأوسكار لأفضل أداء صوتي وموسيقى وأفضل أفلام قصيرة، تنصب فكرة الكاتون عن الصراع والتنافس بين توم وجيري يحاول جيري بكل الطرق أن يفسد منزل السيدة ويحاول توم بدوره الدفاع عن المسلسل وسط مجموعة من المشاهد الكوميدية القائمة على التنافس بينهما.
تردد قناة توم وجيري
من خلال مشاهدتك لكاتون توم وجيري ستلاحظ اكتساب طفلك عددًا من المهارات العديدة فدائمًا يحاول توم ولا يستسلم ودائمًا ينتصر الصغير جيري بفضل اعتماده على الحيل والدهاء بالرغم من صغر حجمه مقارنة بالتوم الكبير، يتعلم الطفل أنه مهما كان هنالك صعاب وأشياء صعبة كبيرة فأنها سوف يتم حلها بالتفكير وتعلم أن الكلمة العليا في المنزل للكبار عندما تأتي صاحبة المنزل الجميع يصمت، لذلك تعد قناة توم وجيري من أبرز قنوات الأطفال التي تنمي للطفل العقل والتعرفه القيم من خلال مجموعة من العروض البسيطة التي لا تتجاوز 6 دقائق في الفيلم الواحد، تُعد قنوات الطفل التعليمية مناسبة لكل الأعمار من مراحل الطفولة وحتى ما قبل المراهقة.