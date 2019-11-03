تردد قناة توم وجيري الكارتون الكوميدي الأكثر تميزًا وفوائده للطفل

مع موسم المدارس يبحث الآباء عن تردد قناة توم وجيري للترفية والترويح عن الأطفال في الأوقات الدراسية فكارتون القط والفأر من أبرز المسلسلات الكارتونية المحبة للأطفال وهي سلسلة أفلام أمريكية كارتونية صغيرة فازت في الفترة من 1940م حتى 1960م بعدد من جوائز الأوسكار لأفضل أداء صوتي وموسيقى وأفضل أفلام قصيرة، تنصب فكرة الكاتون عن الصراع والتنافس بين توم وجيري يحاول جيري بكل الطرق أن يفسد منزل السيدة ويحاول توم بدوره الدفاع عن المسلسل وسط مجموعة من المشاهد الكوميدية القائمة على التنافس بينهما.

تردد قناة توم وجيري