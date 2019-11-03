تردد قناة نادي الزمالك الجديدة 2019 بعد عودتها عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

نقدم لكم تردد قناة نادي الزمالك الجديدة 2019 بعد عودتها، ويُذكر أن نادي الزمالك من اعرق النوادي المصرة في كرة القدم وكيف لا يكون له قناة خاصة به في ظل هذا التقدم السريع في إنشاء القنوات الفضائية الجديدة، وجاءت هذه الخطوة متأخرة ولكن تم الإعلان عن التردد لأول قناة فضائية خاصة بنادي الزمالك، صاحب القلعة البيضاء ليقدم كل ما يخص النادي من مواعيد المباريات، والحكام، وغيرها من نشاطات النادي.

تردد قناة الزمالك الجديدة

يتم ظهور قناة النادي الزمالك الجديدة على كلاً من نايل سات وعرب سات وغيرها من الأقمار المتاحة حتى تبدأ انطلاقة القناة بقوة كما صرح بذلك المستشار مرتضى منصور.

القمر التردد معمل التصحيح الإستقطاب نايل سات 112019 3/4 أفقي عرب سات 12092 3/4 أفقي عرب سات بدر 4 3/4 عمودي

نجوم وبرامج قناة الزمالك

تم إنشاء هذه القناة بعد توقف إذاعة برامجها عبر قناة المحور ، وقد تسلم النادي الاستوديو الخاص بالقناة في مدينة الإنتاج الإعلامي والتي سوف تظهر برامج القناة من خلالها والمقدر لها أن تبدأ في إذاعة برامجها يوم 16/11 أي هذا الشهر،وسوف تضم القناة مجموعة من نجوم نادي الزمالك من المقدمين والمعلقين ولاعبي الكرة مثل ” خالد الغندور، وطارق يحي، أحمد جمال وغيرهم” ويمكن استقبال القناة عبر الترددات السابقة والإستمتاع بما تقدمه قناة النادي الأبيض أو الفارس ألأبيض من مباريات وتعليقات وتقديم ومواعيد خاصة بمباريات الدوري المصري.