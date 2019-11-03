تردد قنوات زلزال الجديد| الآن اضبط إشارة Frequency Channel Zilzal على النايل سات

تردد قنوات زلزال الجديد، عبر موقعنا “أعرف كورة” نرصد لكم متابعينا الكرام تردد مجموعة قنوات زلزال عبر القمر الصناعي النايل سات، ومن الجدير بالذكر أن قنوات Zilzal ظهرت بدلاً من قنوات الهضبة كما أنها تضم 6 قنوات فضائية متخصصة في الدراما والأفلام والمسلسلات العربية والمصرية، ويتابع محتواها قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى المنطقة العربية بأكملها، ويرجع السبب إلى أنها تقدم أقوى وأحدث محتوى ترفيهي على مدار ال24 ساعة.

قنوات زلزال

ظهرت مجموعة قنوات زلزال في 27 يونيو 2019 وذلك بعد أن تم تقف بث قنوات الهضبة والتي كانت ترمز إلى المطرب والفنان والنجم المصري عمرو دياب، لتحل محلها قنوات Zilzal 2019، وتحلق بشكل سريع في عالم الفضائيات المتخصصة في الدراما العربية.

قنوات Zilzal ظهرت على غرار ما سبق ما قنوات ترجع في أصل تسميتها إلى الشخصيات التي قام بتجسيدها الفنان محمد رمضان مثل “قناة الأسطورة”، “قناة حبيشة”، لتظهر هذا العام مجموعة قنوات زلزال والتي تضم 6 قناة فضائية.

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مجموعة قنوات زلزال

قناة زلزال أفلام بدلاً من قناة الهضبة أفلام قناة زلزال اليوم بدلاً من قناة الهضبة اليوم قناة زلزال كلاسيك بدلاً من قناة الهضبة كلاسيك قناة زلزال سينما بدلاً من قناة الهضبة سينما قناة زلزال مسلسلات بدلاً من قناة الهضبة مسلسلات قناة زلزال دراما بدلاً من قناة الهضبة دراما

تردد مجموعة قنوات زلزال

يتم بث تردد قنوات زلزال على مدار القمر الصناعي النايل سات 7 غرب، بدون اشتراك مجانياً وعلى مدار اليوم “24 ساعة” طوال الأسبوع دون انقطاع.

تردد قناة زلزال سينما

التردد: 12562

الترميز: 27500

استقطاب: عمودي V

تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة زلزال مسلسلات

هي محطة فضائية متخصصة في عرض المسلسلات على مدار ال24 ساعة بدون تقطيع أو فواصل إعلامية،وتعرض 4 مسلسلات يومياً.

التردد:12562

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي V

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة زلزال كلاسيك

التردد: 10872

الترميز: 27500

استقطاب: عمودي V

تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة زلزال أفلام

التردد: 10872

الترميز: 27500

استقطاب: عمودي V

تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة زلزال اليوم

التردد: 10872

الترميز: 27500

استقطاب: عمودي V

تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة زلزال دراما

التردد: 10872

الترميز: 27500

استقطاب: عمودي V

تصحيح الخطأ: 3/4

نسعد دائما بتلقي جميع استفساراتكم في حال وجود أي مشكلة في استقبال تردد قنوات زالزل على القمر الصناعي النايل سات، فقط اترك تعليق أسفل المقال متضمناً المشكلة في نجاح استقبال Channel Zilzal وسوف يتم الرد عليك بشكل فوري.