اضبط| تردد قناة نادي الزمالك الجديدة على النايل سات وعرب سات لمشاهدة أهم مباريات كرة القدم وموعد...

قناة نادي الزمالك الجديدة، هي قناة مجانية رياضية من المقرر انطلاقها خلال أيام عبر القمر الصناعي النايل سات وعرب سات، تختص القناة بنقل آخر أخبار نادي الزمالك ومبارياته الهامة وباقي مباريات الدوري المصري، وباقة متنوعة من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة، على أن تنافس كبرى القنوات الرياضية في مصر مع باقة من الإعلاميين والمعلقين الرياضيين المتخصصين، ويتم اطلاق القناة تحت اشراف رئيس النادي المستشار مرتضى منصور، حيث طالب الجمهور كثيراً بوجود قناة متحدثة بإسم نادي الزمالك العريق أسوة ببعض الأندية الأخرى، نظراً للقاعدة الجماهيرية العريقة التي يتمتع بها نادي الزمالك في مصر وجمهوره العريض.

نادي الزمالك من أقدم وأعرق الأندية الرياضية في مصر فقد بدأ تأسيسه منذ عام 1911 وكان في البداية يحمل اسم نادي النيل ثم تغير اسمه إلى نادي فاروق وصولاً للتسميه النهائية لنادي الزمالك الحالي، وهو يقع في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.

موعد انطلاق قناة نادي الزمالك الجديدة

وفقاً لتصريحات الكابتن خالد الغندور فمن المقرر أن يتم اطلاق قناة نادي الزمالك الجديدة بحد أقصى نهاية شهر نوفمبر الجاري، مع التأكيد على احتمالية انطلاقها قبل منتصف الشهر وتحديداً يوم 10 أو 11 نوفمبر الجاري، على أن يتم بثها طوال الـ 24 ساعة بدون توقف.

تردد قناة الزمالك الجديدة

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 11449 H 5/6 27500 عرب سات 12092 H 3/4 27500

اعلاميين وبرامج قناة نادي الزمالك الجديدة

تضم القناة باقة من الإعلاميين والمحللين الرياضين المتميزين، ولن تحتوي القناة على من ينتمون لنادي الزمالك فقط فستحتوي أيضاً على رياضيين من نادي الأهلي، وقد تم إعلان أسماء كابتن خالد الغندور لمواصلة تقديم برنامج الزمالك اليوم، وكابتن طارق يحيى وأحمد عبد الحليم وكابتن أحمد سمير النجم وغيرهم.