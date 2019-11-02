تردد قناة ميكي mickey frequency على نايل سات ومتابعة أفضل أفلام الكرتون العربية والأجنبية

تردد قناة ميكي يبحث عنه الكثيرين، وتعد هذه القناة من أفضل القنوات التي تهتم بعرض أفلام الكارتون وأفلام الأطفال العربية والمدبلجة والأجنبية على قناة ميكي كل يوم وهي تعرض ما يناسب الفئة العمرية للطفل من خلال تنوع الأفلام التي تعرضها، وهي قناة مصرية وجدت على الفضائيات منذ عام .2012

تردد قناة ميكي لأفلام الكارتون

تقدم قناة ميكي على مدار اليوم أفلام الكارتون الخاصة بالطفل وتستغل الفترات ما بين عرض فيلم والثاني في عرض بعض الأغنيات التعليمية باللغتين العربية والأجنبية المحببة للطفل وهي تعرض أفلامها وبرامجها على مدار اليوم وقد تمكنت القناة منذ إنشائها على جذب أعداد كبيرة من المتابعين لأنها تعرض الأفلام المحببة إليهم وفي نفس الوقت تأتي بجديد الأفلام المدبلجة التي يبحثون عنها على الإنترنت.

تردد ميكي كيدز

قناة ميكي على النايل سات يمكن أن تجدها بكل سهولة من خلال البحث فهو تردد شائع ومتواجد ويعمل بأعلى جودة من حيث الصوت والصورة وبدون تشفير أو تقطيع.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11526 (H) 27500 – 7/8 SD

الأفلام الكرتونية لقناة ميكي mickey

تعتبر قناة ميكي أولى القنوات الفضائية ف المنطقة العربية التي اهتمت بعرض أفلام الكرتون بدون تقطيع بحيث يستمتع المشاهدين بها سواء من الكبار أو الصغار مثل أفلام” شركة المرعبين المحدودة، وريبونزل، وفروزين، والسندريلا، والأميرة والوحش وغيرها من الأفلام الرائعة التي يحبها الصغار والكبار وتعتبر من أفلام العائلة.