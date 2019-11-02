تردد قناة الزمالك الجديدة نايل سات وعربسات Zamalek وموعد انطلاقها وماذا كان اسم نادي الزمالك قديماً

ما هو تردد قناة الزمالك الجديدة على النايل سات تساؤل يراود كل عشاق الرياضة بشكل عام، وعشاق ومشجعي نادي الزمالك بشكل خاص، فقد أعلن السيد المستشار مرتضى منصور عن افتتاح قناة نادي الزمالك الجديدة لمتابعة أخبار الرياضة في مصر والعالم، ولا سيما نشر أخبار نادي الزمالك لجميع مشجعي القلعة البيضاء، وفي آخر تصريحات له أعلن السيد مرتضي منصور أن القناة سوف تنطلق في 16 من الشهر الحالي، وذلك على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عربسات كي تضمن أفضل جودة إشارة واستقبال.

تردد قناة تردد قناة الزمالك الجديدة

تضم قناة Zamalek نخبة مميزة من أبرز الإعلاميين والمحللين الرياضيين، ومنهم الإعلامي خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، والذي اشتهر بلقب بندق، والكابتن أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك السابق، والكابتن طارق يحيي والذي يعمل كمدرب حالياً، الكابتن أحمد سمير النجم السابق في عدة نوادي مشهورة منها الزمالك وبلدية المحلة وحرس الحدود.

حرصاً على التنوع الإعلامي وإثراء القناة بالعديد من البرامج، تضم القناة بين فريق عملها نخبة من الصحفيين، ومنهم الصحفي محمد الشرقاوي والذي عمل كمقدم برامج في قناة الأهلي سابقاً، والصحفي كريم أبو حسين،وغيرهم من ألمع الصحفيين، أما عند تردد قناة الزمالك فهو كالتالي:

التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح القمر 11449 27500 أفقي 5/6 نايل سات

أما عن تردد الزمالك عربسات، فيمكن استقباله عبر القيم التالية: