تردد قناة نادي الزمالك الجديدة 2019 على النايل سات وموعد الإنطلاق

تردد قناة نادي الزمالك، الجميع في انتظار الإعلان عن الافتتاح الرسمي لقناة الزمالك وخاصة من عشاق القلعة البيضاء، والجدير بالذكر أنه تم الإعلان مؤخرا عن القناة وسوف يتم افتتاحها على القمر الصناعي الناسل سات وهي من القنوات المجانية، وبعد افتتاح هذه القناة سوف يكون نادي الزمالك هو النادي رقم ثلاثة في النوادي الرياضية التي أطلقت قنوات خاصة بها وهذا بعد نادي الأهلي ونادي بيراميدز، واليكم تردد قناة نادي الزمالك.

تردد قناة الزمالك

والجدير بالذكر أن المستشار مرتضى منصور أصدر بيان أعرب فيه عن نية افتتاح قناة خاصة بالنادي الزمالك وسوف تقوم بنقل كافة أخبار النادي ورأي الجماهير في القلعة البيضاء، وصرح مؤخرا على قناة الحدث اليوم أنه من المرجح أن يتم افتتاح قناة الزمالك الجديدة في يوم السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري، وفي هذا الوقت ينتظر الجميع الإعلان الرسمي عن انطلاق القناة الجديدة والإعلان أيضا عن مواعيد البرامج الرياضية التي سوف تبث عليها.

بعد الإعلان عن الوقت النهائي لإطلاق قناة الزمالك الجديدة يمكنكم بكل سهولة متبعة القناة ولكن بعد ضبط التردد الخاص بالقناة على الرسيفر الخاص بكم، وسوف تتاح لكم القناة على الفور بشكل مجاني دون الحاجة إلى أن اشتراك أو رسوم للمشاهدة.

استقبال تردد قناة الزمالك الجديدة

وسوف تضم تردد قناة الزمالك نخبة من الإعلاميين الكبار وعلى رأسهم: خالد الغندور، أحمد جمال وأحمد عبد الحليم، إيهاب الفولي، منتصر الرفاعي، وعدد آخر من أمهر المذيعين الرياضيين، وتردد القناة كالتالي: