تردد قناة توم وجيري عبر نايل سات والسر وراء أول حلقة Puss Gets the Boot

تردد قناة توم وجيري بات من أكثر الترددات شهرة، والتي يبحث عنها الكبير قبل الصغير للاستمتاع بما تُقدمه القناة من مغامرات كوميدية وحرب تدور رُحاها بين القط الرمادي توم والفأر البني اللون جيري، ويظهر في الحلقات بعض الأصدقاء مثل الكلب سبايك وابنه تايك، والسيدة صاحبة المنزل Mammy والتي لم تظهر بوجهها سوى في حلقتين فقط.

تردد قناة توم وجيري

ظهرت أول حلقة من المسلسل الكرتوني الشهير توم آند جيري عام 1940، وكان في حينها القط يُدعى جاسبر، والفأر جينكيز وتعني النحس، وكان في مُخيلة صانعي العمل أن هذه هي الحلقة الأولى والأخيرة، ولم يكن لديهم أي نية للاستمرار، ألا أنه بعد نجاح الحلقة الأولى والتي كانت بعنوان Puss Gets the Boot، والتي تعني أن القط توم سيتلقى ركلة، فقد حقق نجاحاً باهراً لم يكن في الحسبان.

نظراً للنجاح الباهر الذي حققته الحلقة الأولى من مغامرات القط توم والفأر جيري، قام Fred Quimby مدير الاستديو في مترو جولدن ماير، بطلب الاستمرار في الحلقات، حتى بلغ عدد الحلقات 114 حلقة، أما عن تردد قناة توم وجيري عبر النايل سات فهو كالتالي:

التردد: 11354.

الاستقطاب: عمودي .

الترميز: 27500 – 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات

Tom and Jerry

تتكون سلسلة حلقات توم وجيري من 161 حلقة، تم إنتاج الحلقة الأخيرة منها عام 2005 قبل وفاة صُناع العمل، ليتركوا سلسلة من أروع أفلام الكرتون التي طالما نشرت البهجة والسعادة في أجيال بأكملها على مدار أكثر من قرن من الزمان، وجعلت الأحفاد يبحثون عن تردد قناة توم وجيري عبر القمر الصناعي نايل سات.