تردد قناة الزمالك الجديد تحديث 2019 على القمر الصناعي النايل سات zamalek frequency

يبحث جميع عشاق ومشجعي نادي الزمالك في جميع أنحاء الوطن العربي عن تردد قناة الزمالك الجديدة على القمر الصناعي النايل سات المصري، حيث تعتبر هذه القناة هي القناة الأولى والمتخصصة في نقل جميع أخبار نادي الزمالك والذي تأسس منذ سنة 1911م، وأشرف رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور على تأسيس هذه القناة لكي تنافس أشهر القنوات وتتفوق عليهم.

تردد قناة الزمالك الجديد تحديث 2019

يمكنكم الحصول على قناة الزمالك الفضائية على أجهزتكم الخاصة والاستمتاع بمتابعة جميع أخبار نادي الزمالك من خلال مشاهدة أفضل البرامج التي يقدمها أمهر المذيعين والإعلاميين الرياضيين، ومشاهدة مباراياته كلها التي تعرض على شاشة هذه القناة، من خلال ضبط التردد الخاص بها على القمر الصناعي النايل سات، وتردد قناة الزمالك هو:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز التشفير النايل سات 112019 أفقي 5/6 27500 مفتوحة

قناة الزمالك الفضائية

انطلقت قناة الزمالك الجديدة في شهر أكتوبر لعام 2019م، والتي تقوم بتقديم أفضل البرامج على شاشتها لتتحدث عن كافة الأخبار المتعلقة بالنادي الأبيض نادي الزمالك، والقيام بتحليل أدائه في المباريات المختلفة مع باقة من أفضل المحللين والمعلقين والمذيعين، وتحرص هذه القناة على التطوير من نفسها والتقدم بشكل كبير لأنها الآن تقوم بمنافسة أكبر القنوات الرياضية الموجودة في الساحة، ومن أشهر الإعلاميين الذين يعملون بهذه القناة: الإعلامي أحمد جمال، خالد الغندور، وغيرهم من أفضل الإعلاميين.