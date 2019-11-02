اضبط الآن تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات تحديث نوفمبر 2019 – وتابع مغامرات القط والفأر

متابعة منا عبر موقعنا “أعرف كورة” لكل ما هو جديد وحصري نقدم لكم متابعينا الكرام تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات تحديث نوفمبر 2019م، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة البحث علىFrequency Channel Tom And Jerry بشكل دائم ومستمر من قبل متابعي القناة، وخاصة وأنها تعد من أهم وأشهر القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، كما أنها تعرض أفلام كرتون لأشهر الشخصيات الكرتونية منذ سنوات طويلة وهي شخصيات القط جيري والفأر توم، وهما الشخصيتين دائمين الشجار والصراع في شكل كوميدي ومسلي يعشقه الكبار والصغار.

توم وجيري

من الجدير بالذكر، أن أفلام كرتون توم آند جيري تعد أشهر أنواع الأفلام الكرتونية على مستوى العالم، وقد تم عرض أول فيلم كرتوني للسلسلة مسلسل Tom and Jerry عام 1940م، وتبلغ عدد حلقاته 180 حلقة، وتدور حلقاته جميعها حول الصراع الدائم بيم القط جيري، والفأر توم.

قناة توم وجيري تم تأسيسها عام 2015م، وقد تم اتخاذ اسمها من اسم سلسلة مسلسل توم آند جيري، وتعرض القناة حلقات المسلسل بشكل مستمر على مدار اليوم، بالإضافة إلى مسلسلات وأفلام كرتونية أخرى، فضلاً عن أنها قناة مجانية لا تتطلب دفع أي اشتراكات، وهو ما يجعلها شاشة مميزة لدى الكبار والصغار.

تردد قناة توم وجيري

من خلال الأسطر التالية سوف يتم توضيح تردد قناة توم آند جيري عبر النايل سات، وكل ما عليك فعله عزيزي المتابع هو كتابة البيانات بشكل سليم.

التردد: 11354

القمر الصناعي: النايل سات

الترميز:27500

استقطاب: عمودي

تصحيح الخطأ:3/4

عبر الأسطر السابقة قدمنا لكل كافة تفاصيل استقبال إشارة Channel Tom and Jerry ، ونحن دائم على استعداد لاستقبال استفساراتكم أو شكواكم في حال مواجهة أي مشكلة في استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات.