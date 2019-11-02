اضبط تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 وموعد الانطلاق الرسمي على نايل سات علي جميع الرسيفيرات

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019، اقترب موعد الانطلاق الرسمي لقناة الزمالك، والتي ينتظرها جمهور القلعة البيضاء الكبير لفترة طويلة، بعد أن أعلنت إدارة النادي الأبيض في أكثر من مناسبة عن استعدادها لإطلاق قناة لنقل أخبار النادي، غير إن العقبات كانت تحول دون ظهورها، إلى أن أعلنت إدارة النادي عن القناة الجديدة وأنها باتت جاهزة، معلنةً عن تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 حتى يتسنى للجميع استقبالها استعداداً للافتتاح الرسمي.

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019

كشف رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، أن 16 نوفمبر المقبل هو الموعد الرسمي لإطلاق قناة الزمالك وبدء بث برامجها بشكل رسمي، موضحًا أن القناة سوف تضم العديد من البرامج التي ستحقق رضا كل الجماهير العاشقة للنادي، والذي له شعبية كبيرة داخل وخارج مصر، وننشر لكم تردد قناة الزمالك الجديدة 2019، والذي يمكنكم استقباله على الـ”نايل سات” عبر أجهزة الاستقبال الخاصة بكم.

أسم القمر التردد معامل الترميز جودة القناة نايل سات 12019 افقي 27500 – 5/6 SD-HD

وتعد القناة قائمة كبيرة من البرامج التي تضم عدد كبير من الرياضيين السابقين والإعلاميين والمحللين، ومن بينهم؛ الإعلامي خالد الغندور وأحمد جمال، والكابتن أحمد عبد الحليم لاعب كرة القدم الأدرني السابق، والكابتن طارق يحيي لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، والصحفي محمد الشرقاوي، إلى جانب عدد كبير من الأسماء الأخرى التي تميزت في المجال الإعلامي في العديد من البرامج الرياضية.

وكان الإعلامي خالد الغندور قد قدم على قناة “الحدث اليوم” برنامجًا خاصًا بنادي الزمالك يعرض لكافة أخبار النادي الأبيض ويحظى بمشاهدة عريضة من جماهير الزمالك، والذي تم الإعلان عن توقفه تزامنًا مع بدء افتتاح القناة الجديدة للقلعة البيضاء ليتم عرضه من خلالها.