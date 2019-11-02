تردد قناة طيور بيبي علي النايل سات وعرب سات الجديد | نوفمبر 2019

ننشر لكم زوارنا الكرام آخر تردد لقناة Toyor baby علي كلاً من القمرين النايل سات وعرب سات، لشهر نوفمبر الحالي للعام الجاري 2019م – 1441 هـ، وتعد قناة طيور بيبي إحدي أكبر قنوات الأطفال في العالم العربي والشرق الأوسط، حيث أنها تقوم بعرض أغاني تعليمية للأطفال، وكذلك توفر برامج ومسلسلات كارتونية للأطفال، وتعتبر قناة طيور بيبي ملائمة للأطفال من سن الـ 5 أعوم وحتي الـ 15 عاماً، وتتوفر قناة طيور بيبي علي اللغتين العربية والإنجليزية، ولديها كافة الحقوق لبث الأغاني والمسلسلات الكارتونية التعليمية الخاصة بها.

نبذة عن قناة طيور بيبي

لمن لا يعرف قناة طيور بيبي فهي احدي قنوات سلسلة طيور الجنة، هذه السلسلة العظيمة التي تم إنشائها عام 2008، تحت إدارة “خالد مقداد”، ومنذ أن ظهرت سلسلة قنوات طيور الجنة وطيور بيبي، وتشهد نجاحاً رهيباً في مجالها، وخاصةً لأنها كانت تعتبر أول قناة تم إطلاقها في هذا المجال، كما أن الأمر الذي عمل علي جعلها تحقق أعظم الإنجازات، ألا وهي أنها تقوم بإنشاء الأغاني والأفلام الكارتونية، وبالتالي فهي تمتلك كافة الحقوق بالكامل، وهي هنا تعتبر قناة منتجة، أي أنها ينبغي أن تحصل علي أكبر قدر ممكن من النجاح.

تردد قناة طيور بيبي علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

ننتقل الآن معكم زوار موقعنا الكرام “اعرف كورة” لمعرفة تردد قناة طيور بيبي الجديد علي كلاً من القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، تباعاً لشهر نوفمبر الحالي لعام 2019 – 1441، تعمل قناة طيور بيبي علي مدار 24 ساعة في الشرق الأوسط، وتقوم بتوفير أقوي الأفلام الكارتونية التعليمية للأطفال، وتمتلك قناة طيور بيبي قناة علي اليوتيوب، استطاعت من خلالها الحصول علي الدرع الماسي وذلك لوصولها لـ 10 مليون مشترك علي قناتها، وتوفر القناة علي اليوتيوب الأغاني بالكامل والأفلام الكارتونية باللغتين العربية والإنجليزية، وإليكم الترددات: