استقبال تردد قناة الزمالك الجديدة على النايل سات مجانا 2019

أعلن المستشار مرتضى منصور قرب انطلاق قناة خاصة بنادي الزمالك، وذلك لنقل جميع مباريات نادي الزمالك وبرامج كروية يقدمها كبار نجوم نادي الزمالك، سيبدأ بث أول برامج القناة في يوم السبت الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر الحالي، تم التعاقد مع كبار نجوم النادي وبعض الصحفيين لتقديم البرامج بالقناة، وهذا ما جعل محبي ومشجعي النادي يترقبون افتتاح القناة.

تردد قناة الزمالك الجديدة على النايل سات مجانا

يعتبر نادي الزمالك من الأندية العريقة في مصر التي حصلت على بطولات محلية وأفريقية وهو أول نادي مصري حقق الفوز ببطولة الأفرواسيوية مرتين، وحصد 7 بطولات مختلفة في موسم واحد 2002-2003،الكثير من الإنجازات حققها نادي الزمالك طيلة مشواره الكروي منذ عام 1911 إلى الأن، أصبح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منذ عام 2005 حتى وقتنا هذا.

أسماء مقدمي البرامج بالقناة

أعلن المستشار مرتضى منصور وهو رئيس نادي الزمالك حاليًا أنه تم التعاقد مع كبار النجوم السابقين للنادي الذين أسهموا في دعم الفريق طوال مشوارهم الكروي كما تضم القناة بعض الصحفيين البارزين، من المقرر إسناد تقديم برنامج يومي للكابتن خالد الغندور في القناة.

استقبال تردد قناة الزمالك الجديدة

يذكر أن القناة من القنوات الفضائية المجانية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات مجانا وليس لها اشتراك لذلك يمكنكم استقبال القناة بكل سهولة في حين كتابة المعلومات المخصصة للقناة علي جهاز الإستقبال الخاص بك، وإليكم التردد: