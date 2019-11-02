تردد قناة توم وجيري 2019 على النايل سات لأروع برامج الأطفال الكرتونية

تردد قناة توم وجيري 2019 على النايل سات أصبح من أكثر الترددات بحثًا عبر محرك البحث جوجل، سعيًا وراء متابعة أحدث برامج الأطفال وأغانيهم، وخاصة كرتون القط والفأر توم آند جيري، حيث أن القناة تختص بعرض كافة حلقاتTom and Jerry، هذا الفيلم الكرتوني الذي لاقي النجاح الكبير في مجال أفلام الكرتون، رغم أنه تم إنتاجه منذ عشرات السنين، فهو الكرتون الوحيد الذي يتابعه الكبير والصغير لأنه ملائم لكافة الأعمار.

تردد قناة توم وجيري 2019

يُعد كرتون Tom and Jerry من أنجح أفلام الإنمي في تاريخ البشرية، لأنه لاقى إقبال كبير من الجميع ونجاح هائل، فهو عبارة عن مطاردة تحدث بين القط توم والفأر جيري، وصراعات كوميدية تختلف في كل حلقة، حيث يسعى توم لتناول جيري كوجبة شهية له، ولكنه نظرًا لوصفه بالغبي يستطيع الفأر الهروب منه، لأنه ماكر وذكي، ويستطيع الفأر الهروب من أي مصيدة يقوم القط بفعلها له، وتحدث كافة الأدوار في إطار كوميدي وملائم لكافة الأعمار.

اسم القناة التردد الاستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي قناة “توم وجيري” 11354 عمودي – V 27500 نايل سات

Tom and Jerry

لاقت قناة توم وجيري نجاح باهر غير مسبوق رغم أنها تُعد من أحدث قنوات الأطفال، وهي تقوم بعرض أفلام كرتون توم آند جيري، بالإضافة إلى مسلسلات الأنمي، وهي تتميز بتفتيح مدارك الطفل ونموه، وتهدف إلى تربيته تربية صحيحة، حيث أنها توفر المزيد من الدروس التعليمية للأطفال عبر القناةن وهي تغير وتحدث ترددها كل فترة لضمان أفضل جودة وصورة للمشاهدين.