تردد قناة الزمالك الجديدة وكيفية الاستقبال عبر أجهزة الرسيفر وموعد الافتتاح

ينتظر الكثير من عشاق القلعة البيضاء، الافتتاح الرسمي لقناة الزمالك، والتي قد تم الإعلان عنها منذ فترة، وسيتم البث من خلال القمر الصناعي نايل سات، وبذلك يكون نادي الزمالك ثالث نادي مصري يطلق قناة خاصة به بعد القناة الخاصة بالنادي الأهلي ونادي بيراميدز، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم تردد قناة الزمالك الجديدة وكيفية الاستقبال عبر أجهزة الرسيفر.

تردد قناة الزمالك الجديدة

اصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيان، أعرب فيه عن عزم النية على افتتاح قناة خاصة بنادي الزمالك، سوف تعمل على نقل الأخبار الخاصة بالنادي وكذلك رأي الجماهير في القلعة البيضاء، وستقدم عليها برامج لتحليل أداء اللاعبين، والتطور في المستوى، وسوف يقدم هذه البرامج نخبة من النجوم، ومنهم خالد الغندور واحمد جمال واحمد عبد الحليم وإيهاب الفولي ومنتصر الرفاعي، وآخرين ممن يلمع نجمهم في عالم الرياضة.

موعد افتتاح قناة الزمالك الجديدة

صرح المستشار مرتضى منصور من خلال قناة الحدث اليوم، أنه من المرجح أن يتم افتتاح قناة الزمالك الجديدة، في السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري، وينتظر الجميع الإعلان الرسمي للقناة، والذي يتضمن مواعيد البرامج التي ستُذاع عليها.

كيفية استقبال قناة الزمالك

يمكنكم الآن استقبال قناة الزمالك الجديدة عبر القمر الصناعي، وذلك من خلال إدخال الترددات التالية عبر أجهزة الرسيفر، والتردد كالآتي:-