تردد قناة طيور بيبي | استقبل 2019 Frequency Channel Toyor Baby على مدار القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة طيور بيبي على النايل سات نقدمها لكم عبر موقعنا “أعرف كورة”، وخاصة وأنها أصبحت الآن من أكثر القنوات الفضائية التي أزداد البحث عليها من قبل العديد، وذلك نظراً لأنها تقدم محتوى فريد ومميز أدى إلى تملكها أكبر قاعدة جماهيرية سواء على مستوى المنطقة العربية أو خارجها، ونشير إلى أنه مع اقتراب نهاية العام الميلادي يحدث تغييرات كثيرة في ترددات القنوات الفضائية، ولأننا دائما نحرص على تقديم كل رغبات متابعينا الكرام نقدم لكم عبر الأسطرالتالية Frequency Channel Toyor Baby عبر مدار النايل سات.

قناة طيور بيبي

هي من إحدى محطات الإعلام الفضائية المخصصة للصغار، وهي قناة متميزة جداً ومحببة لدى جميع الأطفال ليس فقط على مستوى المنطقة العربية بل على مستوى العالم، قناة طيور بيبي تخاطب الفئات العمرية المختلفة للأطفال، وهي قناة ترفيهية تعلمية تسهم بشكل فعال في إنتاج جيل من الأطفال لديه القدرة الإبداعية والمهارية.

قناة طيور بيبي تم إطلاق أول بث لها في عام 2008م، وهي تخضع لإدارة وإشراف خالد المقدار ويتم بث محتواها عبر القمر الصناعي النايل سات من دولة البحرين، ويقع مقرها في مدينة عمان بالأردن.

Advertisements

قناة Toyor baby استطاعت أن تحتل قمة القنوات المخصصة للأطفال على المستوى العربي حيث تحتل المركز الأول، كما نجحت أيضاً في أن يكون لها مركز على المستوى العالمي فهي تحتل المركز ال50 عالميا من ضمن أفضل القنوات الفضائية للصغار، كما حصلت على جائزة الدرع الماسي بعد أن تجاوز عدد مشتركي قناتها على موقع اليوتيوب ال 10 مليون مشترك.

تردد قناة طيور بيبي

من خلال الأسطر التالية يمكنكم أعزاءنا المتابعين استقبال أحدث تردد Channel Toyor baby وذلك بعد كتابة كافة البيانات بشكل سليم مع التأكد من اختيار القمر الصناعي النايل سات.

القمر الصناعي: النايل سات

التردد : 11393

استقطاب: عمودي

تصحيح الخطأ: 3/4

نسعدك دائما في تلقي أي من استفساراتكم في حال وجود أي مشكلة في تلقي إشارة تردد قناة طيور بيبي عبر النايل سات.