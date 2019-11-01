تعرف على تردد قناة الزمالك الجديدة على القمر الصناعي النايل سات

قناة نادى الزمالك، تنقل كل ما يخص النادي الزملكاوي، وهذه القناة كان ينظرها من فترة طويلة أعضاء النادي وأيضاً جماهيره، حيث قد أعلنت إدارة النادي من فترة برئاسة المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن إعلان قناة تخص النادي، وسوف تنقل لهم مواعيد المباريات، وتضم حلقات مميزة لأكبر نجوم نادى الزمالك، وبث مباشر وتسجيلات ولقاءات مع حكام ومدربين النادي الأبيض، وستضم القناة أيضاً مجموعة كبيرة من نجوم الزمالك القدامى، وعمل عقود جديدة من اجل مصلحة نادى الزمالك.

تردد قناة نادى الزمالك على النايل سات

سيتم انطلاق قناة نادى الزمالك يوم 16 نوفمبر من الشهر الجاري، هذا ما أكده رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور، معرباً عن ما ستحققه هذه القناة في فترة وجيزة، وأيضاً ذكر قائمة بأسماء الإعلامين المتواجدين على القناة، وهم، الكابتن طارق يحي، والكابتن أحمد سمير، والكابتن أحمد الغندور، والكابتن أحمد جمال، والكابتن أحمد جمال.

وأيضاً ذكر أسماء من الصحفين منهم، عبد الشافي صادق، إيهاب الفولي، منتصر الرفاعي، محمد الشرقاوى، كريم أبو حسين، شادي عيسى، صبحي عبد السلام.

وقد أكدت رئاسة النادي أن القناة سوف تقوم ببث مبارياتها كاملة، وأيضاً استضافة نجوم من نادى الزمالك، والنجوم الناشئة، والآن بإمكانكم ضبط الرسيفر لتنزيل قناة الزمالك الجديدة، ومشاهدتها عبر القمر الصناعي النايل سات، وذلك من خلال التردد التالي: