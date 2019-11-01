ترددات

تردد قناةم توم وجيري الجديد كرتون Tom and Jerry على القمر نايل سات نوفمبر 2019

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

تعتبر قنوات الأطفال من أكثر القنوات بحثا على الإنترنت وتتلقي مشاهدة عالية من الجميع ليس فقط الصغار الذين يشاهدون هذه القنوات لساعات طويلة في اليوم بل يشاهده الكبار أيضاً ويعتبرونه بمثابة قصص ترفيهيه ويتفاعلون معه وبشدة، ومن ضمن هذه القنوات قناة توم وجيري التي تحكي عن قصص وحلقات توم القط وجيري الفأر اللذان يقومان باختلاق المشكلات والخناق الدائم مما يصيب المشاهد بالضحك لفترات طويلة، بالرغم أن معظم حلقات هذا الكرتون قديمة منذ عشرات السنين إلا أنها ما زالت محبوبة لدى الكبار والصغار، فقامت قناة توم وجيري بعمل تردد جديد ليصبح من السهل علي الجميع المتابعة والمشاهدة طوال اليوم، دون انقطاع.

ضبط تردد قناة توم وجيري 2019

يمكنك متابعة التردد الجديد من خلال تفعيله علي جهاز الاستقبال الخاص بك .

القمر الصناعي النايل سات
التردد 11354
الاستقطاب عمودي
معامل الترميز 27500
الاتجاه 5/6

قناة توم وجيري

تعتبر حلقات توم وجيري من الأشياء المحببة لدى الأطفال، مما يجعلهم يقومون بتقليد هذه السلوكيات، كما يمكنك مشاهدة الكثير من حلقات وأفلام المسلسلات الكرتونية الأخري، كما تضم القناة عددا من الأفلام الوثائقية والتعليمية التي يستفيد منها الأطفال، ويتم من خلالها تحصيل وفهم كبير لدي المتابعين ويتعلم الأطفال منها السلوك وطرق التعامل والكلام مع الآخرين، يمكنك أيضا متابعة قنوات الأطفال علي النايل سات مثل قنوات كدزينيا وعالم سمسم ومودي كيدز وطيور الجنة و قناة mbc3

Advertisements

Advertisements

قد تقرأ أيضا