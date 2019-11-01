تردد قناة طيور بيبي لعام 2019 على القمر الصناعي النايل سات ومتابعة أفضل البرامج والأناشيد للأطفال

ننشر لكم تردد قناة طيور بيبي لعام 2019م بعد التحديثات الجديدة لهذه القناة، ونقدمه لجميع الأسر التي لديها أطفال، فتعتبر قناة طيور بيبي من أفضل القنوات الموجودة في العالم العربي تخص الأطفال، ويرجع ذلك إلى ما تقوم بتقديمه من برامج هادفة وأناشيد بها نصائح ومواعظ للأطفال، وتتميز القناة باهتمامها بالأطفال من عمر صغير، فهي تخصص برامجها للأطفال من عمر سنتين حتى 6 سنوات.

تردد قناة طيور بيبي لعام 2019

تعتبر هذه القناة أردنية وهي إحدى قنوات طيور الجنة المخصصة للأطفال، والتي يمكلها رجل الأعمال المعروف خالد مقداد، كما أنها تعتبر قناة مجانية مفتوحة طوال اليوم، ويمكنكم الحصول عليها بكل سهولة من خلال إضافة التردد الخاص بها على جهاز الاستقبال الخاص بكم بصورة صحيحة، وتردد طيور بيبي هو:

القمر الصناعي التردد FEC/SR الجودة اسم القناة على قائمة القنوات “Toyor Baby“ نايل سات 11391 (V) 27500 – 5/6 SD

قناة طيور بيبي للأطفال

تعرض هذه القناة على شاشتها الكثير من البرامج المفيدة للأطفال وكذلك الأناشيد والتي يشترك في الكليبات الخاصة بها أولاد خالد مقداد صاحب هذه القناة، ويوجد في هذه الأناشيد نصائح وقصص للأطفال ومقدمة بهذه الطريقة لكي يسهل عليهم استيعابها ويقومون بالاقتداء بها والعظة منها، فهناك أناشيد تنصح بالصلاة وتعلمنا الوضوء وغيرها من الأمور الصالحة وأيضاً هناك أناشيد تعليمية مثل الحروف والأرقام.